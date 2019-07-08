К участникам закупки на оказание услуг по перевозке детей стали предъявлять дополнительные требования

В России устанавливаются дополнительные требования к участникам закупки на оказание услуг по перевозке организованных групп детей. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу.

Согласно постановлению, участники закупки на оказание услуг по перевозке организованных групп детей должны отвечать дополнительным требованиям. Необходимо наличие автобусов, которые соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущены к участию в дорожном движении и оснащены тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

При этом с 30 июня 2020 г. будет применяться ограничение по «возрасту» автобусов: к участию в закупках будут допущены только владельцы транспортных средств, с года выпуска которых прошло не более 10 лет.

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, эти меры встретят единогласное одобрение в обществе, так как они позволят предотвратить аварии и происшествия с участием детей.