КЕЙС: Единственный и неповторимый поставщик

Неоднократно в ФАС поступают жалобы на закупки у единственного поставщика. Данный способ закупки является неконкурентным, но допустимым в некоторых случаях как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ. Для осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с 223-ФЗ заказчик обязан разработать и опубликовать Положение о закупке в установленный срок. В некоторых случаях он должен за 5 дней до проведения процедуры разместить извещение о закупке в Единой Информационной Системе (ЕИС).
Основные случаи закупки у единственного поставщика по 223-ФЗ, как правило, могут быть следующие:
- Закупка осуществляется у того же подрядчика, с кем заключали контракт ранее.
- Закупка связана с чрезвычайными обстоятельствами.
- При подписании договора на сумму менее 100 000 руб., когда другие способы определения поставщика более затратны и нецелесообразны.
- ;При несостоявшемся торговой процедуре, когда подавалась одна заявка или ни одной.
- Заключение контракта на аренду или покупку недвижимости.
- Приобретаемый товар, работа или услуга принадлежит естественной монополии.
- Предмет контракта выступают услуги по водо/газо, энергоснабжению, канализации и водоотведение по тарифам установленным законодательством РФ.
- Приобретаются права на интеллектуальную собственность и право использования программ и баз данных у правообладателя.
Это далеко не полный перечень условий, которые могут быть установлены в закупочном положении.
Рассмотрим положительные и отрицательные аспекты закупки у единственного поставщика.
Плюсы:
• Это самый быстрый способ заключения контракта
• Процедура подготовки очень простая
• Снижение рисков оказания некачественных услуг, за счёт того, что с подрядчиком ранее уже сотрудничали
Минусы:
• Наиболее коррупционный способ закупки, поэтому ФАС и общественный контроль обращают пристальное внимание именно на этот тип закупки
• Контракт заключается не на самых выгодных условиях, т.к. нет конкуренции.