КЕЙС: Единственный и неповторимый поставщик

Неоднократно в ФАС поступают жалобы на закупки у единственного поставщика. Данный способ закупки является неконкурентным, но допустимым в некоторых случаях как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ. Для осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с 223-ФЗ заказчик обязан разработать и опубликовать Положение о закупке в установленный срок. В некоторых случаях он должен за 5 дней до проведения процедуры разместить извещение о закупке в Единой Информационной Системе (ЕИС).

Основные случаи закупки у единственного поставщика по 223-ФЗ, как правило, могут быть следующие:

Закупка осуществляется у того же подрядчика, с кем заключали контракт ранее. Закупка связана с чрезвычайными обстоятельствами. При подписании договора на сумму менее 100 000 руб., когда другие способы определения поставщика более затратны и нецелесообразны. ;При несостоявшемся торговой процедуре, когда подавалась одна заявка или ни одной. Заключение контракта на аренду или покупку недвижимости. Приобретаемый товар, работа или услуга принадлежит естественной монополии. Предмет контракта выступают услуги по водо/газо, энергоснабжению, канализации и водоотведение по тарифам установленным законодательством РФ. Приобретаются права на интеллектуальную собственность и право использования программ и баз данных у правообладателя.

Это далеко не полный перечень условий, которые могут быть установлены в закупочном положении.

Рассмотрим положительные и отрицательные аспекты закупки у единственного поставщика.

Плюсы:

• Это самый быстрый способ заключения контракта

• Процедура подготовки очень простая

• Снижение рисков оказания некачественных услуг, за счёт того, что с подрядчиком ранее уже сотрудничали

Минусы:

• Наиболее коррупционный способ закупки, поэтому ФАС и общественный контроль обращают пристальное внимание именно на этот тип закупки

• Контракт заключается не на самых выгодных условиях, т.к. нет конкуренции.





