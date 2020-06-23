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    Осторожно, мошенники!

    Автор: http://gazpromzakupki.ru/news/20200608cheaters.html
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    В последнее время в сети Интернет активизировались мошенники, выдающие себя за представителей ПАО «Газпром» или АО «Газпром закупки».

    Суть их мошеннической схемы состоит в том, что предполагаемым поставщикам предлагается принять участие в различных «закрытых закупочных процедурах» с последующим заключением договора, при этом обязательным условием ставится предварительная оплата услуги по включению таких поставщиков в реестр участников закрытых закупок, либо внесение платы за получение сертификатов. Данные предложения, как правило, поступают посредством электронной почты.

    Обращаем внимание, что ПАО «Газпром» и АО «Газпром закупки» публикуют все проводимые ими закупочные процедуры на электронной торговой площадке Газпромбанка (etpgaz.gazprombank.ru), где в составе закупочной документации всегда перечислены все необходимые требования к участникам. Приглашения принять участие в закупочных процедурах направляются с домена @etpgpb.ru.

    Закупка всегда имеет название и уникальный номер, по которым любой желающий может найти её на сайте электронной торговой площадки Газпромбанка.

    Также обращаем внимание, что электронные адреса сотрудников ПАО «Газпром» или АО «Газпром закупки» имеют следующие домены:

    • ПАО «Газпром» - @adm.gazprom.ru;
    • АО «Газпром закупки» - @tender.gazprom.ru

    Будьте внимательны!

    Обо всех случаях мошенничества просим обращаться в правоохранительные органы.

    Острожно!, закупки, Торги, ГПБ, ПАО Газпром, ЭТП ГПБ
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    14 декабря 2020 г.

    Осторожно, мошенники! Обновление информации

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