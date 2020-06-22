График работы ЭТП ГПБ 24 июня 2020 года

24 июня 2020 года объявлен нерабочим днем Указом президента РФ от 29.05.2020 № 345. Платные услуги для участников закупок будут оказываться в ограниченном режиме.

Пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг будут доступны в ограниченном режиме.

В личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

Круглосуточная поддержка наших клиентов, как всегда, будет осуществляться по номерам 8 (495) 150-06-61 и 8-800-100-66-22. Мы всегда на связи с вами!

Просим это учитывать в своей работе. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Справка:

Об осуществлении закупок в нерабочие дни 24.06.2020 и 01.07.2020

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2020, абзацем вторым частью 5 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020, №1-ФКЗ (с учетом пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2020) 24.06.2020 и 01.07.2020 являются нерабочими днями.

В связи с этим Министерством Финансов Российской Федерации подготовлено разъяснение от 19.06.2020 № 24-06-08/53388 «Об осуществления закупки в нерабочие дни».

С вышеуказанным разъяснением можно ознакомиться по ссылке