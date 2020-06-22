За нарушение маркировки товаров для медприменения введут административную ответственность

В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на установление административной ответственности за правонарушения в сфере обязательной маркировки товаров средствами идентификации и оборота таких товаров. Документ размещен на официальном сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, за ввод в оборот и оборот немаркированных товаров и лекарственных препаратов для медицинского применения, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации предлагается наказывать штрафом. Размеры штрафов для должностных лиц (либо ИП) будут варьироваться в пределах от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для юрлиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. В качестве дополнительного наказания предусматривается конфискация предметов административного правонарушения. За повторное совершение таких правонарушений штраф планируется в увеличенном размере, также предлагается применять альтернативу в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

За непредставление сведений или нарушение порядка и сроков предоставления сведений, а также предоставление неполных или недостоверных сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации также предлагается штрафовать должностных лиц от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб, юрлиц и ИП – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

В целях снижения административного давления на бизнес предлагается отложить срок вступления в силу закона в случае его принятия на шесть месяцев со дня его официального опубликования.

В пояснительной записки говорится, что действующая ст. 15.12 КоАП РФ предусматривает ответственность за производство или оборот продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством о техническом регулировании и без нанесения специальных (акцизных) марок, а также с нарушением установленного порядка маркировки. Законопроектом предлагается отграничить нормы, предусматривающие ответственность за нарушения, связанные с маркировкой товаров средствами идентификации от случаев нарушений требований об иной маркировке, что поспособствует облегчению восприятия правовых норм и позволить избежать правовой неопределенности при квалификации правонарушения.