Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / За нарушение маркировки товаров для медприменения введут административную ответственность

    За нарушение маркировки товаров для медприменения введут административную ответственность

    Поделиться

    В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на установление административной ответственности за правонарушения в сфере обязательной маркировки товаров средствами идентификации и оборота таких товаров. Документ размещен на официальном сайте Госдумы.

    Согласно законопроекту, за ввод в оборот и оборот немаркированных товаров и лекарственных препаратов для медицинского применения, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации предлагается наказывать штрафом. Размеры штрафов для должностных лиц (либо ИП) будут варьироваться в пределах от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для юрлиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. В качестве дополнительного наказания предусматривается конфискация предметов административного правонарушения. За повторное совершение таких правонарушений штраф планируется в увеличенном размере, также предлагается применять альтернативу в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

    За непредставление сведений или нарушение порядка и сроков предоставления сведений, а также предоставление неполных или недостоверных сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации также предлагается штрафовать должностных лиц от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб, юрлиц и ИП – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

    В целях снижения административного давления на бизнес предлагается отложить срок вступления в силу закона в случае его принятия на шесть месяцев со дня его официального опубликования.

    В пояснительной записки говорится, что действующая ст. 15.12 КоАП РФ предусматривает ответственность за производство или оборот продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством о техническом регулировании и без нанесения специальных (акцизных) марок, а также с нарушением установленного порядка маркировки. Законопроектом предлагается отграничить нормы, предусматривающие ответственность за нарушения, связанные с маркировкой товаров средствами идентификации от случаев нарушений требований об иной маркировке, что поспособствует облегчению восприятия правовых норм и позволить избежать правовой неопределенности при квалификации правонарушения.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить