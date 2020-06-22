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    Акционерные общества с госучастием облегчат условия исполнения контрактов для МСП по 223-ФЗ

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    Акционерные общества с госучастием облегчат условия исполнения контрактов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), участвующих в закупках по 223-ФЗ. Соответствующая информация содержится в письме Минфина России № 24-03-07/35880.

    Для поддержки субъектов МСП представители интересов РФ в акционерных обществах, включенных в перечень распоряжением Правительства РФ № 91-р, обязаны голосовать «за» принятие решений, обеспечивающих внесение изменений в положение о закупке, предусматривающих неприменение в 2020 г. штрафных санкций из-за нарушений контрагентом обязательств, предусмотренных договором, в связи с распространением коронавируса. А также, предусматривающих возможность в 2020 г. изменения срока исполнения договора или цены договора или цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении из-за коронавируса возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

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