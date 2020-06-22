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    Минпромторг предлагает установить нулевую ставку НДС на российскую электронику

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    Министерство промышленности и торговли РФ предлагает обнулить НДС на отечественную электронную продукцию, а также НДС и пошлины на ввозимые комплектующие, которые не выпускаются в России, пишет ТАСС.

    Обнулить НДС предлагается только на товары из Единого реестра радиоэлектронной продукции. Это перечень электроники, которая гарантированно является российской. Сейчас в реестр входят стиральные машины и духовые шкафы, компьютеры и комплектующие, радиосистемы и многое другое – всего более 900 позиций.

    Министерство называет парадоксальной действующую ситуацию, при которой большая часть оборудования производится с использованием импортных электронных компонентов, ввозить в Россию готовую аппаратуру можно с нулевыми пошлинами, а компоненты для ее производства в РФ – с пошлинами около 5%. Это повышает цену продукции, отмечает Минпромторг.

    Кроме того, Минпромторг и Минфин могут установить пониженные тарифы для отчислений в социальные фонды, что уже действует для разработчиков программного обеспечения. По оценке Минпромторга, эта мера будет максимально эффективной для дизайн-центров, занимающихся разработкой и проектированием микроэлектроники.

    Минпромторг готовит ряд мер по поддержке радиоэлектроники. В ближайшее время будут запрещены госзакупки импортной электроники без разрешения министерства. Также для госзакупок планируется ввести правило «второй лишний», при котором все заявки с предложениями о поставке импортной электроники должны отклоняться, если есть хотя бы одна заявка с российским оборудованием. Правительство намерено запретить указывать в заявках дополнительные технические характеристики к продукции, кроме входящих в каталог ЕИС.

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