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    Процесс оплаты по госконтрактам автоматизируют

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    Регуляторы изучают вопрос реализации в контрактной системе механизма автоматической оплаты по госконтрактам, заявил заместитель руководителя департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Артем Гриненко.

    По его словам, подготовленный к настоящему времени второй оптимизационный пакет поправок предусматривает создание всей необходимой юридической и информационной инфраструктуры. Оптимизационные поправки предусматривают автоматизацию процессов, следующих за подписанием контракта, в том числе претензионную работу, исполнение контракта, его актирование. При этом Гриненко подчеркнул, что эти этапы предполагается формализовать по максимуму за счет использования на всех этапах формализованных типовых документов. Соответственно с началом работы всех этих процессов в автоматическом режиме появится возможность для автоматизации завершающего этапа – оплаты по контракту.

    Напомним, что подготовка второго оптимизационного пакета поправок к 44-ФЗ была завершена только в мае, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения в РФ режима самоизоляции, что потребовало оперативного изменения закупочного законодательства и корректировки других законопроектов, находящихся на стадии подготовки. Эти поправки предусматривают сокращение числа видов закупочных процедур, автоматизацию тех или иных этапов процесса закупок и т.п.

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