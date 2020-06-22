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    Скорректирован порядок согласования применения закрытых способов определения поставщиков

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    Министерство финансов РФ внесло на рассмотрение правительства новый порядок согласования применения закрытого способа определения поставщика. Обновленный порядок вступит в силу с 1 июля, но не ранее признания утратившими силу действующих на сегодня порядка согласования применения закрытого способа определения поставщика и порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком. Об этом сообщается на сайте министерства.

    Новый порядок предполагает, что к обращению, которое подлежит направлению заказчиком в соответствующий федеральный контролирующий орган, следует приложить помимо обоснования отнесения закупки или сведений о госнуждах, связанных с государственной тайной, описания объекта закупки еще и документы о предъявлении требований к участникам закупки в соответствии со ст. 31 44-ФЗ и перечень документов, подтверждающих соответствие участника таким требованиям. Помимо этого, в обращении должно содержаться также требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки.

    Обращение подлежит направлению в контролирующий орган на бумажном носителе в одном экземпляре и при наличии технической возможности – на съемном носителе. В течение 10 рабочих дней контролирующий орган может приглашать представителя заказчика, запрашивать и получать от заказчика необходимые сведения. По результатам рассмотрения обращения контролирующий орган выносит решение о согласовании применения закрытого способа определения поставщика или об отказе в согласовании. Решение о согласовании будет направлено заказчику на бумажном носителе, а если в нем содержатся сведения, составляющие гостайну, – в соответствии с требованиями закона о защите государственной тайны.

    Отмечается, что положительное решение о согласовании применения закрытого способа определения поставщика контролирующий орган может принять и при выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок для госнужд с указанием на необходимость их устранения при определении поставщика. 

    При этом в качестве причин отказа в согласовании применения закрытого способа определения поставщика указаны отсутствие оснований для применения закрытого способа определения поставщика, несоответствие описания объекта закупки положениям ст. 33 44-ФЗ, установление требований к участникам закупки с нарушением требований законодательства о контрактной системе закупок для госнужд или же необоснованное сокращение количества участников закупки, приглашаемых к участию в закрытом способе определения поставщика.

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