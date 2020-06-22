Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Утверждены критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и технологичной продукции для формирования плана закупки

    Утверждены критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и технологичной продукции для формирования плана закупки

    Поделиться

    Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и высокотехнологичной продукции для формирования плана закупки такой продукции вступают в силу 27 июня. Соответствующая информация содержится в приказе Минэнерго РФ № 175.

    Критериями отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции является их экономическая эффективность, либо научно-техническая новизна.

    К высокотехнологичной продукции отнесены товары, работы, услуги, удовлетворяющие совокупности критериев: экономическая эффективность или использование при изготовлении товара, выполнении работы, оказании услуги сложных технологий.

    Напомним, что согласно ч. 4 ст. 4 223-ФЗ критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для формирования плана технологичных закупок устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также Госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос» с учетом утвержденных президентом РФ приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечнем критических технологий РФ.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить