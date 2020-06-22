Утверждены критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и технологичной продукции для формирования плана закупки

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и высокотехнологичной продукции для формирования плана закупки такой продукции вступают в силу 27 июня. Соответствующая информация содержится в приказе Минэнерго РФ № 175.

Критериями отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции является их экономическая эффективность, либо научно-техническая новизна.

К высокотехнологичной продукции отнесены товары, работы, услуги, удовлетворяющие совокупности критериев: экономическая эффективность или использование при изготовлении товара, выполнении работы, оказании услуги сложных технологий.

Напомним, что согласно ч. 4 ст. 4 223-ФЗ критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для формирования плана технологичных закупок устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также Госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос» с учетом утвержденных президентом РФ приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечнем критических технологий РФ.