Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июля

Минфин России в связи определением 24 июня и 1 июля 2020 г. нерабочими днями в связи с проведением военных парадов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы и общероссийским голосованием по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации направил участникам контрактной системы рекомендации об осуществлении закупок в указанные дни, поскольку Законами № 44-ФЗ и 223-ФЗ установлены требования к выполнению отдельных действий исключительно в рабочие дни, в частности:

проведение процедур электронных аукционов, подачи окончательных предложений при проведении открытых конкурсов в электронной форме будут автоматически перенесены операторами электронных площадок на ближайший рабочий день без дополнительных действий со стороны заказчиков;

электронных площадок на день без дополнительных действий со стороны заказчиков; информационное взаимодействие банков, в которых участниками закупок открыты специальные счета для обеспечения заявок, и операторов электронных площадок в нерабочие дни будет осуществляется в круглосуточном режиме (то есть, предусмотренное Законом № 44-ФЗ блокирование и прекращение блокирования денежных средств на специальных счетах участников закупок будет осуществляется в обычном режиме и без изменения регламентированных сроков); даны отдельные рекомендации по проведению закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ.