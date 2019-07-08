Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в «II неделе контрактных отношений и закупок» в Ульяновске.

Программа II Недели контрактных отношений и закупок включала проведение практических занятий, «круглых столов», дискуссионных площадок и встреч с экспертами в области закупок. На дискуссионных площадках мероприятия выступили представители электронной торговой площадки Газпромбанка.

В роли эксперта на площадке «Обмен опытом – Залог динамичного развития системы закупок» выступал Роман Чернов, заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ. Доклад спикера «Комплекс цифровых технологий для государственных заказчиков Ульяновской области» получил положительный отклик у представителей государственных, муниципальных заказчиков и уполномоченного органа в сфере цифровой экономики и государственных закупок.

Вадим Куклев, эксперт ЭТП ГПБ, представил свой доклад на дискуссионной площадке «Справедливая цена в сфере закупок». В ходе выступления спикер подробно освятил основные особенности аналитического модуля Trade Inspect, возможности по расчету НМЦК и функционала проверки контрагента. В рамках живой дискуссии принимали участие представители государственных и муниципальных заказчиков Ульяновской области, а также представители специализированных организаций в сфере закупок. Хочется отметить, что все участники проявили глубокую заинтересованность к сервисам и инструментам ЭТП ГПБ.

Итогом проведения мероприятия, стали слова Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Рустема Давлятшинова «На следующий год, Неделя контрактных отношений и закупок будет объединена темой «Межрегиональный диалог о совершенствовании закупочной системы».