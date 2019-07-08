Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в «II неделе контрактных отношений и закупок» в Ульяновске.

21 декабря 2021 г.
В ближайшее время углеродные квоты станут товаромПодробнее
12 января 2022 г.
«Внутренний рынок» – должен стать своимПодробнее
28 декабря 2021 г.
Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБПодробнее
21 декабря 2021 г.
Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнесаПодробнее
10 декабря 2021 г.
Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.Подробнее
06 декабря 2021 г.
Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
06 декабря 2021 г.
За что заказчиков штрафуют?Подробнее
29 ноября 2021 г.
Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?Подробнее
29 ноября 2021 г.
К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игрыПодробнее
22 ноября 2021 г.
Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибкиПодробнее
22 ноября 2021 г.
Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 годуПодробнее
01 ноября 2021 г.
ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТАПодробнее
01 ноября 2021 г.
Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45Подробнее
25 октября 2021 г.
Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленностиПодробнее
19 октября 2021 г.
В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»Подробнее
18 октября 2021 г.
ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАПодробнее
08 октября 2021 г.
Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисковПодробнее
04 октября 2021 г.
Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструментыПодробнее
04 октября 2021 г.
Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октябряПодробнее
28 сентября 2021 г.
Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 годаПодробнее
27 сентября 2021 г.
5 шагов к правильной заявке и победе в закупкеПодробнее
20 сентября 2021 г.
Бумажная форма закупки: когда можно проводить?Подробнее
20 сентября 2021 г.
Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦКПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные рискиПодробнее
09 сентября 2021 г.
Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 годаПодробнее
20 августа 2021 г.
Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ?Подробнее
24 июня 2021 г.
IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
03 июня 2021 г.
Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБПодробнее
28 мая 2021 г.
Прейскурантные закупки ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБПодробнее
11 мая 2021 г.
ПредприниМАЙПодробнее
30 апреля 2021 г.
Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБПодробнее
26 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223Подробнее
09 апреля 2021 г.
Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в ОренбургеПодробнее
09 апреля 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-ОлеПодробнее
05 марта 2021 г.
Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223Подробнее
04 марта 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
04 марта 2021 г.
Срок продления подачи заявок при внесении изменений в извещениеПодробнее
04 марта 2021 г.
НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕПодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство подготовило новый пакет поддержки МСППодробнее
01 февраля 2021 г.
III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
29 января 2021 г.
Уведомление об изменении тарифной моделиПодробнее
24 января 2021 г.
Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифовПодробнее
18 января 2021 г.
Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 годаПодробнее
14 января 2021 г.
Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!Подробнее
21 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на площадкеПодробнее
16 декабря 2020 г.
«Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективыПодробнее
14 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на ЭТП ГПБПодробнее
07 декабря 2020 г.
Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контрактаПодробнее
07 декабря 2020 г.
Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБПодробнее
03 декабря 2020 г.
Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
30 ноября 2020 г.
Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
19 октября 2020 г.
Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020Подробнее
12 октября 2020 г.
Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
06 октября 2020 г.
Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»Подробнее
05 октября 2020 г.
Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
01 октября 2020 г.
Составление проекта договора. Возможность его корректировкиПодробнее
28 сентября 2020 г.
Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБПодробнее
23 сентября 2020 г.
5 правил успешного тендерного специалистаПодробнее
04 сентября 2020 г.
Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
26 августа 2020 г.
Правила национального режима при закупках. Изменения и практика примененияПодробнее
31 июля 2020 г.
Новые типовые контракты разместили в ЕИСПодробнее
13 июля 2020 г.
ЭТП ГПБ – 8 лет с вами!Подробнее
06 июля 2020 г.
Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедурыПодробнее
29 июня 2020 г.
Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
22 июня 2020 г.
VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайнПодробнее
22 июня 2020 г.
Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июляПодробнее
01 июня 2020 г.
ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписиПодробнее
21 мая 2020 г.
Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19Подробнее
18 мая 2020 г.
Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФПодробнее
15 мая 2020 г.
Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее
27 апреля 2020 г.
Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведенияПодробнее
16 апреля 2020 г.
Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцевПодробнее
13 апреля 2020 г.
Поздравляем с Днем Космонавтики!Подробнее
10 апреля 2020 г.
ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантинаПодробнее
09 апреля 2020 г.
Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки ГазпромбанкаПодробнее
08 апреля 2020 г.
Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантинПодробнее
06 апреля 2020 г.
Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Подробнее
06 апреля 2020 г.
Национальный режим в сфере закупок с 2020 годаПодробнее
06 апреля 2020 г.
В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фзПодробнее
06 апреля 2020 г.
ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯПодробнее
27 марта 2020 г.
Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого НовгородаПодробнее
16 марта 2020 г.
Изменения в 223-ФЗ размещены для обсужденияПодробнее
19 февраля 2020 г.
Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерствеПодробнее
17 февраля 2020 г.
Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗПодробнее
10 февраля 2020 г.
Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучшеПодробнее
30 декабря 2019 г.
Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020Подробнее
25 декабря 2019 г.
Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»?Подробнее
10 декабря 2019 г.
Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
28 ноября 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019Подробнее
22 ноября 2019 г.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
18 ноября 2019 г.
Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской ОбластиПодробнее
12 ноября 2019 г.
Завершилась конференция Госзаказ на берегах ТавридыПодробнее
07 ноября 2019 г.
Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкамПодробнее
05 ноября 2019 г.
Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!Подробнее
07 октября 2019 г.
Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупокПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
23 сентября 2019 г.
Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системыПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
19 августа 2019 г.
Госзакупки у МСП увеличили до 20%Подробнее
19 августа 2019 г.
ФАС планирует реформировать 223-ФЗ о закупках госкомпанийПодробнее
19 августа 2019 г.
Разработаны единые документы в сфере закупокПодробнее
08 июля 2019 г.
Представители ЭТП ГПБ обменялись опытом в сфере электронных закупок с Южной Кореей Подробнее
08 июля 2019 г.
Для выявления и пресечения картелей создана специальная программаПодробнее
08 июля 2019 г.
Минсельхоз подготовил поправки в закон для контроля качества закупаемого продовольствияПодробнее
08 июля 2019 г.
Утверждены требования к критериям отнесения товаров к инновационной продукции для формирования плана закупки по 223-ФЗПодробнее
07 июля 2019 г.
В России могут ввести обязательное лабораторное исследование продуктов питания при госзакупкахПодробнее
07 июля 2019 г.
Заказчики из специального перечня начнут проводить закрытые электронные торги с 2020 г.Подробнее
07 июля 2019 г.
Оплату госзакупок могут перевести на эскроу-счетаПодробнее
07 июля 2019 г.
Госкомпании не будут учитывать закупку строительства морских судов при расчете годового объема закупок у МСППодробнее
07 июля 2019 г.
Срок планирования закупок у МСП решили увеличитьПодробнее
07 июля 2019 г.
Объем госзакупок в сфере информационной безопасности в первом полугодии 2019 г. снизилсяПодробнее
07 июля 2019 г.
Госзакупки лекарств выросли почти на 39%Подробнее
07 июля 2019 г.
Новый сервис от ЭТП ГПБ: открытие спецсчетов онлайн!Подробнее
03 июля 2019 г.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГРАЖДАНСКИЙ РЫНОК ЗАКУПОКПодробнее
03 июля 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯПодробнее
07 мая 2019 г.
VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
21 сентября 2018 г.
Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗПодробнее
17 сентября 2018 г.
Дополнен перечень отношений, регулирование которых не подпадает под действие 223-ФЗПодробнее
27 августа 2018 г.
Описания предмета закупки в соответствии с поправками 223-ФЗ Подробнее
22 августа 2018 г.
Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии СМСППодробнее
16 августа 2018 г.
Обеспечение заявки на участие в закупке. Виды и ограничения Подробнее
15 августа 2018 г.
Сложности участия стартапов в закупках по 223-ФЗПодробнее
06 августа 2018 г.
Мифы об электронных торгахПодробнее
17 июля 2018 г.
Минфин введет ведомственный контроль закупок по 223-ФЗПодробнее
06 июля 2018 г.
Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиковПодробнее
04 июля 2018 г.
ФАС изменит закон для развития конкуренции в ГОЗ Подробнее
02 июля 2018 г.
Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширенПодробнее
29 июня 2018 г.
Содержание отчета о заключенных договорах по 223-ФЗ с 1 июля 2018 годаПодробнее
29 июня 2018 г.
Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытымиПодробнее
26 июня 2018 г.
Электронные закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ откладываютсяПодробнее
25 июня 2018 г.
К чему приведут изменения на рынке закупокПодробнее
07 июня 2018 г.
Госкорпорации не смогут завышать требования к банковским гарантиям Подробнее
01 июня 2018 г.
Почему реформу электронных закупок необходимо переноситьПодробнее
28 мая 2018 г.
Правовое регулирование закупок: процедурный контроль или экономическая эффективность?Подробнее
25 мая 2018 г.
Внеплановые проверки заказчиков Подробнее
19 мая 2018 г.
На ПМЮФ-2018 обсудили правовое регулирование закупокПодробнее
27 апреля 2018 г.
ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценамПодробнее
19 апреля 2018 г.
Госзакупки испытывают на растяжениеПодробнее
04 апреля 2018 г.
Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупкахПодробнее
02 апреля 2018 г.
Минфин отчитается о госзакупках в 2017 годуПодробнее
29 марта 2018 г.
Закупки госкомпаний все ближе к реформеПодробнее
22 марта 2018 г.
Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактовПодробнее
21 марта 2018 г.
Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпанийПодробнее
21 марта 2018 г.
Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказеПодробнее
21 марта 2018 г.
Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИСПодробнее
20 марта 2018 г.
Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ Подробнее
16 марта 2018 г.
Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоровПодробнее
05 марта 2018 г.
Открыта запись на вебинар для поставщиковПодробнее
21 февраля 2018 г.
На что тратят деньги театрыПодробнее
19 февраля 2018 г.
Минюст против унификации торгов по продаже имуществаПодробнее
16 февраля 2018 г.
ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г.Подробнее
08 февраля 2018 г.
Минпромторг решил поддержать компании ОПК в торгах по 223-ФЗПодробнее
06 февраля 2018 г.
Скорая информационная помощь для поставщикаПодробнее
03 февраля 2018 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
02 февраля 2018 г.
ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикамПодробнее
30 января 2018 г.
Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услугПодробнее
29 января 2018 г.
Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтенииПодробнее
26 января 2018 г.
«Роскосмос» заменит «Газпрому» иностранных поставщиковПодробнее
25 января 2018 г.
Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудованияПодробнее
22 января 2018 г.
Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб Подробнее
19 января 2018 г.
Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗПодробнее
19 января 2018 г.
Развитие электронных закупок будет набирать оборотыПодробнее
11 января 2018 г.
23-24 января пройдет вебинар для поставщиковПодробнее
22 декабря 2017 г.
43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1%Подробнее
22 декабря 2017 г.
Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 годуПодробнее
21 декабря 2017 г.
Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 годПодробнее
18 декабря 2017 г.
Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗПодробнее
14 декабря 2017 г.
Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачнымиПодробнее
11 декабря 2017 г.
Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупокПодробнее
08 декабря 2017 г.
126 крупнейших заказчиков могут перейти в закрытую систему закупокПодробнее
04 декабря 2017 г.
ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиковПодробнее
01 декабря 2017 г.
Интерес к электронным магазинам продолжает расти Подробнее
15 ноября 2017 г.
Госзакупки в строительстве станут прощеПодробнее
03 ноября 2017 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
30 октября 2017 г.
Мнение экспертов рынка об изменениях в законе 223-ФЗПодробнее
20 октября 2017 г.
«Ростех» описал этапы информатизации госзакупокПодробнее
06 октября 2017 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
04 октября 2017 г.
Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП Подробнее
28 сентября 2017 г.
Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП Подробнее
22 сентября 2017 г.
Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗПодробнее
05 сентября 2017 г.
7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиковПодробнее
05 сентября 2017 г.
Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБПодробнее
04 сентября 2017 г.
Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усиленПодробнее
21 августа 2017 г.
Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забыватьПодробнее
18 августа 2017 г.
Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью Подробнее
17 августа 2017 г.
ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита Подробнее
11 августа 2017 г.
Родственники заказчика не смогут принять участие в закупках по 223-ФЗПодробнее
24 июля 2017 г.
Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 разаПодробнее
24 июля 2017 г.
Пользователи ГИСП получили доступ к сервисам ЭТП ГПБ Подробнее
19 июля 2017 г.
Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017 Подробнее
17 июля 2017 г.
Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗПодробнее
30 июня 2017 г.
Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц"Подробнее
26 июня 2017 г.
Банк России утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг МФОПодробнее
24 июня 2017 г.
Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше?Подробнее
23 июня 2017 г.
Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 годаПодробнее
19 июня 2017 г.
Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупкахПодробнее
19 июня 2017 г.
Условия переноса срока исполнения контрактаПодробнее
16 июня 2017 г.
Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупокПодробнее
09 июня 2017 г.
Как определить вероятность победы в тендере Подробнее
01 июня 2017 г.
Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и МинфинПодробнее