"Книга о торгах" для профессионалов и любителей

Мы с удовольствием представляем всем участникам портала необычную книжную серию «Книга о торгах». Вышла в свет 1-я книга «От лотка до молотка» Вальтера Авакова, доктора экономических наук, члена Нью-Йоркской Академии Наук (США), а также нашего доброго друга и эксперта. С 2002 года автор занимается созданием электронных торговых площадок и развитием отрасли электронных торгов в России, ведет авторский курс о торгах и управлении закупками в МГИМО.

Как торги стали причиной Троянской войны? Каким образом пираты продавали награбленное добро? Как публичные торги помогли арабам успешно противостоять португальским колониальным завоеваниям? Как чиновничьи должности продавались на торгах? Какие откаты на торгах погубили Золотую Орду, а потом и Российскую империю? Разнообразие материла, легкость изложения, любопытные факты – книгу можно рекомендовать любым читателям, от мала до велика.

Ознакомиться с содержанием 1-й Книги о торгах

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