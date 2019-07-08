Представители ЭТП ГПБ обменялись опытом в сфере электронных закупок с Южной Кореей

3 июля 2019 в Москве, в гостинице Marriott Москва Грандъ-Отель, конференц-зал. (Тверская ул., 26/1) состоялся семинар «Система электронных закупок Южной Кореи и России».

Семинар организован компанией Евразтех, Электронной торговой площадкой Газпромбанка, а также Службой государственных закупок республики Корея (PPS).

Участники мероприятия смогли познакомиться с организацией государственных закупок в Южной Корее, презентациями инновационных технологий и продукций южнокорейский компаний, а также обменяться профессиональным опытом и провести деловые переговоры с интересующими компаниями.

Открывал семинар и обратился с приветственным словом глава Службы государственных закупок республики Корея. В своем выступлении Джинсунг Джанг рассказал об особенностях организации государственных закупок в Южной Корее. Участники мероприятия узнали, что KONEPS (Korean online e-procurement system) - это национальная система закупок, в которой весь процесс закупок проходит в электронном виде: от регистрации участников до оплаты контракта. Все закупочные процедуры, включая торги, заключение контакта, инспекция доставки, оплата производится в электронном виде и весь документооборот происходит в режиме онлайн. Корейская онлайн система получила международное признание за «лучшую стратегию» от международных организаций.

Михаил Шелоумов, к.ю.н, руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ООО «Электронная торговая площадка «ГПБ», выступавший с докладом по теме «Аудитория правовых ограничений и возможностей участия иностранных поставщиков в российских закупочных процедурах» поделился своими впечатлениями от участия в семинаре:

«Благодаря откровенному разговору с корейскими партнерами произошел обмен опытом: я смог рассказать о преференции товарам Российского производства перед Корейскими, как элемент защитного механизма Российской экономики в ответ на вводимые санкции. Выступления Корейских партнеров позволили взглянуть на нашу контрактную систему под иным углом».

В рамках деловой программы выступил Станислав Никонов – начальник международного отдела ЭТП ГПБ с презентацией «Электронная Торговая Площадка Газпробанка». В своем выступлении Станислав сделал акцент на особенности закупок через электронные торговые площадки на зарубежных рынках:

«Крупнейшим импортером в РФ является Китай с долей 21,7%, доля импорта из Южной Кореи ≈ 3%. В связи с курсом на переориентацию бизнеса «на Восток», доля импорта товаров в РФ, приходящаяся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти. Адаптация российских платформ под азиатский рынок является одним из наиболее перспективных направлений развития.»

На протяжении всего дня семинара приглашенные гости смогли ознакомиться с рекламными стендами и демонстрационными материалами южнокорейских компаний, производящих, инновационные и полезные продукты: безопасные дорожные ограждения, уличные сенсорные фонари, электрические системы снеготаяния, приборы для людей с нарушениями зрения и т.д. С полным списком продукции, представленной на семинаре можно ознакомиться по ссылке

За время работы семинара были проведены успешные деловые переговоры между российскими и южнокорейскими компания с перспективой долгосрочного сотрудничества.

"Нам интересно выстраивание партнерских отношений не только в сегменте B2G (привлечение корейских компаний к госзакупкам в РФ и российских - в Южной Корее - ИФ), но и в сегменте B2B, - сказал глава Службы государственных закупок республики Корея Джинсунг Джанг. - Интересно налаживание партнерских отношений между компаниями".