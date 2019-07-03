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    ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГРАЖДАНСКИЙ РЫНОК ЗАКУПОК

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    Оригинальная статья доступна по ссылке

    Промышленная политика в оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации (далее — ОПК) осуществляется в соответствии с целями, задачами и приоритетными направлениями государственной политики в области развития ОПК, утверждаемой Президентом Российской Федерации на десятилетний период и дальнейшую перспективу, и законодательством Российской Федерации в области обороны.

    Одной из основных задач в области стимулирования и поддержки инновационного развития ОПК, реализации его конкурентных преимуществ, продвижения технологий и промышленной продукции на рынки высокотехнологичных товаров и услуг является диверсификация производства путем использования технологий двойного назначения, наращивания объемов производства продукции гражданского назначения и расширения номенклатуры. Поручением Президента России от 05.12.2016 г. № Пр-2346 установлена доля продукции гражданского назначения и продукции двойного назначения от общего объема продукции оборонно-промышленного комплекса, которая должна вырасти до 30 % к 2025 году и до 50 % к 2030 году.

    Сегодня крайне важно сформировать государственный спрос на гражданскую продукцию ОПК и разработать расширенный перечень продукции, необходимой для реализации национальных проектов. Первым шагом в этом направлении является установление ключевых показателей эффективности: рост доли закупаемой у оборонных предприятий продукции — для крупных госкомпаний, рост доли выпуска гражданских товаров — для оборонных организаций.

    Под так называемым гражданским рынком закупок мы предлагаем понимать в данном случае особые формы и методы поставки товаров, оказывания работ и услуг за исключением государственного оборонного заказа (ГОЗ).

    В рамках национальных проектов приоритетными рыночными нишами для организаций ОПК сегодня являются: медицина, транспортное маши-
    ностроение, радиоэлектроника, строительно-дорожная техника, энергетическое машиностроение и другие. Емкость данных рынков в части компетенций организаций ОПК сейчас оценивается в размере 1,2 трлн руб.

    Кроме национальных проектов, сегодня уже действует ряд нормативных правовых мер, стимулирующих закупку гражданской продукции у российских оборонных организаций:
    • запрет на иностранные товары и услуги для нужд обороны страны и безопасности государства (ПП РФ № 9);
    • ограничения и условия допуска отдельных видов иностранной радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 968);
    • запрет на допуск продукции станкоинструментальной промышленности для нужд обороны страны (ПП РФ № 239);
    • ограничение допуска иностранного оружия, боеприпасов и их деталей (ПП РФ № 1119);
    • запрет на закупку мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов ЕАЭС), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ПП РФ
    № 1072);
    • ограничения и условия допуска лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ПП РФ № 1289);
    • запрет на иностранные товары легкой промышленности (ПП РФ № 791);
    • ограничения и условия доступа стентов для коронарных артерий, а также катетеров (ПП РФ № 1469);
    • запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ПП РФ № 656);
    • ограничения и условия допуска отдельных видов иностранных медицинских изделий (ПП РФ № 102);
    • запрет на допуск иностранного программного обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ПП РФ № 1236).

    Вместе с тем в рамках диверсификации перед организациями стоит ряд трудностей, связанных с выходом на новые внутрироссийские рынки гражданской продукции. Организации ОПК осуществляют хозяйственную деятельность, прежде всего, в интересах обеспечения
    обороны и безопасности государства в рамках государственного оборонного заказа (далее —ГОЗ). На производство продукции, поставляемой по ГОЗ, установлена фиксированная рентабельность, на часть оборонной продукции распространяется государственное регулиро-
    вание цен, что негативно отражается на результатах финансово-экономической деятельности организаций. Следствием государственного регулирования в сфере ГОЗ становится недостаток у оборонных предприятий инвестиционных ресурсов, которые бы могли быть направлены на разработку и производство новой продукции гражданского назначения.

    В целях снижения барьеров входа на рынки продукции предлагается обеспечить возможность установления для организаций ОПК дополнительных преимуществ при участии в процессе закупок продукции гражданского назначения. Мы считаем, что в целях адаптации оборонной промышленности к функционированию в рыночных условиях — необходимо обеспечить преференциальный режим при поставках продукции (работ, услуг) организаций ОПК для государственных и муниципальных нужд.

    Возможность установления преференций (национальный режим и особенности его обеспечения) закреплена в пункте 30 Протокола о порядке регулирования закупок Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.

    В Российской Федерации данный режим реализован ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе…», согласно которой федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок устанавливает
    условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет.

    Во исполнение данной нормы закона приказом Минфина России от 04.06.2018 г. № 126н определены данные условия и утвержден Перечень товаров, рассмотрение и оценка заявок которых происходит с применением понижающего 15-процентного коэффициента к предложенной участником цене контракта.

    Целесообразно расширить данный перечень, включив в него основную продукцию гражданского назначения, выпускаемую организациями ОПК. По нашим оценкам, это позволит включить в него не менее 85 новых категорий (по кодам ОКПД 2) из числа номенклатуры продукции, производимой организациями ОПК.

    Предложенный подход позволит организациям ОПК, продукция гражданского назначения которых, как правило, имеет высокую себестоимость, в том числе и за счет специфики оборонных производств, на равных конкурировать по данному параметру с остальными поставщиками.

    Переходный период, обеспеченный преференциальным режимом, будет использован организациями ОПК для перестройки системы управления предприятиями, в том числе обучения персонала маркетинговым основам (определение перспективных компетенций и рынков сбыта), разработки и вывода на рынок конкурентоспособной продукции гражданского назначения, технического и технологического перевооружения предприятий.

    Реализация преференциального подхода будет способствовать устойчивому развитию процессов диверсификации ОПК, росту деловой активности как промышленных предприятий, так и высокотехнологичных наукоемких компаний малого и среднего бизнеса.

    КЛАСТЕРНЫЕ ЗАКУПКИ

    Реализация мероприятий, связанных с использованием технологий двойного назначения и расширением номенклатуры соответствующей продукции — одна из основных общесистемных задач в рамках диверсификации ОПК. В дополнение к преференциальному подходу, перспективным механизмом, который при его системной реализации может обеспечить дополнительный прирост гражданской продукции ОПК, может стать развитие кластерного взаимодействия оборонных организаций и инновационных компаний на принципах партнерства.

    Можно отметить определенные позитивные итоги реализации программ господдержки инновационно-территориальных и промышленных кластеров. Минпромторг России развивает 43 промышленных кластера, а Минэкономразвития России — 27 инновационно-территориальных кластеров, в том числе 12 суперкластеров мирового уровня.

    Уже сегодня кластеры стали важным драйвером социально-экономического и промышленного развития регионов: создаются новые высокопроизводительные рабочие места, растет налогооблагаемая база. Механизм стал широко востребован представителями как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сегодня в одних только промышленных кластерах задействовано более 600 организаций с годовым объемом выпускаемой продукции более 1 трлн рублей. Вложенные государством средства показали высокую эффективность, в том числе, в рамках реализации программ импортозамещения и создания отечественной конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

    Сильной стороной кластерного подхода является так называемая возможность «командной игры» госкомпании со своими поставщиками в целях развития поставщиков до того уровня, на котором поставляют качественную продукцию по выгодной цене.

    Сегодня в коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации действует специальная Межведомственная рабочая группа по научно-промышленному кластеру двойного назначения. Научно-промышленный кластер двойного назначения — это особая форма кластерной кооперации, основанная на принципах государственно-частного партнерства с участием организаций ОПК и являющаяся интегратором регионального научно-промышленного комплекса.

    Цель научно-промышленных кластеров двойного назначения — обеспечить сохранение необходимой инфраструктуры, промышленного оборудования, кадров технологических и научных заделов для быстрого переключения между режимами диверсификации и мобилизации экономики предприятий ОПК и запустить процессы реиндустриализации региональной экономики в целом.

    Специфика реализации кластерных механизмов в ОПК во многом связана со следующими аспектами:

    • ядро кластера часто составляют предприятия с госучастием, что ограничивает пространство рыночного маневра: организации ОПК вынуждены руководствоваться не только требованиями рынка, но и установленными задачами (задания гособоронзаказа, сохранение моб-мощностей);
    • необходимость в особых компетенциях организации, которая претендует на роль ядра кластера сферы ОПК и обеспечения его профессиональными кадрами (вузы, научные центры и т. д.);
    • потребность в научно-образовательных и инжиниринговых центрах, способных осуществлять трансфер технологий в области диверсификации ОПК с соответствующими допусками к информации;
    • необходимость разработки специальных механизмов трансфера технологий двойного назначения, связанных с ценообразованием, амортизацией оборудования, экспортно-импортными операциями и др.;
    • осуществление научно-технической экспертизы и трансфера технологий при соблюдении порядка работы с информацией ограниченного использования.


    Одной из возможных схем формирования научнопромышленных кластеров двойного назначения на современном этапе может стать интеграция инновационно-территориальных и промышленных кластеров при участии заинтересованных организаций ОПК и специальных центров компетенции в регионах присутствия (см. рисунок). Кластерный подход открывает перед организациями ОПК значительные перспективы, прежде всего связанные с притоком новых идей и частных инвестиций в исследования и разработки, трансфер технологий и внедрение инноваций, выход на новые рынки сбыта в стране и за рубежом. Вовлечение резидентов научно-промышленных кластеров, с одной стороны, позволит оборонным организациям сохранить стратегический контроль поставщиков разных уровней кооперации и перевести часть рисков привлечения субъектов МСП на государственные научные организации. С другой стороны, механизм кластерных закупок может обеспечить дополнительный платежеспособный спрос со стороны государства на высокотехнологичную продукцию, работы и услуги, а также создаст дополнительные высокотехнологичные рабочие места на базе привлекаемых субъектов МСП. Именно этому вопросу — взаимосвязи диверсификации предприятий ОПК и социально-экономического развития в регионах их присутствия — было посвящено очередное заседание Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения, которое состоялось 22 апреля 2019 года под председательством заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии
    Российской Федерации О. И. Бочкарева на тему: «О кластере двойного назначения как эффективном механизме диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса и реиндустриализации региональной экономики Российской Федерации». В заседании приняли участие представители Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минобороны России, Минобрнауки России, Минприроды России и Минстроя России; директора ведущих научно-исследовательских организаций и предприятий ОПК, представители нескольких банковских структур и институтов развития, а также промышленных регионов России — Московской области, города Санкт-Петербурга, Красноярского края и Новосибирской области.

    Участники заседания признали важность согласованной межведомственной работы над созданием организационно-правовых механизмов обеспечения деятельности по формированию научно-промышленных кластеров двойного назначения для того, чтобы процесс диверсификации ОПК стал мощным драйвером общего социально-экономического развития.

    Одним из механизмов для развития научнопромышленных кластеров двойного назначния и запуска процессов реиндустриализации региональной экономики, то есть развития новых высокотехнологичных производств, замещающих прежние или способствующих их переводу на новую технологическую базу, участники предлагают рассматривать также офсетный контракт, который позволяет заказчику стимулировать вложение инвестиций в новые производства или модернизацию существующих мощностей.

    ОФСЕТНЫЙ КОНТРАКТ

    Офсетный контракт позволяет заказчику в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 44-ФЗ заключить государственный (муниципальный) контракт на территории региона с поставщиком товара, который наладил соответствующее производство товара в рамках офсетного контракта. Иными словами, за вложение инвестиций в производство региона инвестору предоставляются гарантии сбыта производимой продукции государственному или муниципальному заказчику. Особенности офсетного контракта:

    1. Срок действия офсетного контракта ограничен 10 годами.

    2. Минимальный объем инвестиций должен составлять 1 миллиард рублей.

    3. Офсетный контракт предусматривает максимальный срок, в течение которого осуществляются создание или модернизация и (или) освоение производства. Реализация мероприятий в указанный срок позволяет инвестору-поставщику заключить государственные (муниципальные) контракты на территории региона.

    4. В офсетном контракте указывается орган исполнительной власти субъекта РФ, устанавливающий порядок определения предельной цены единицы товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается, а также порядок определения
    цены контракта.

    Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 г. № 1441 в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 44-ФЗ порядку определения предельной цены единицы товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с государственным контрактом, заключаемым с единственным поставщиком товара — юридическим лицом в соответствии со статьей 111.4 указанного Федерального закона, а так-же к порядку определения цены такого контракта»
    устанавливает к начальной (максимальной) цене контракта следующие требования:
    • если в отношении товара осуществляется тарифное регулирование, то предельная цена устанавливается с учетом правовых актов о таком регулировании и не может превышать цену, определенную в соответствии с ними;
    • в иных случаях цена определяется с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), а если товар реализуется на биржевых торгах, то не может превышать сформированную на них цену.

    Цена контракта на поставку товара определяется исходя из предельной цены единицы товара и количества (объема) закупаемого товара.

    5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1166 «Об установлении особенностей планирования закупок и проведения конкурсов для определения поставщика, с которым заключается государственный контракт, предусматривающий
    встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации» поставщиком-инвестором предоставляется обеспечение исполнения государственного контракта в части инвестиционных обязательств в размере от 2 до 5 % объема инвестиций. Государственный контракт может предусматривать выплату аванса, которая, в свою очередь, может быть обусловлена предоставлением поставщиком-инвестором обеспечения в размере аванса. Указанное обеспечение предоставляется отдельно от обеспечения, описанного выше и касающегося инвестиционных обязательств.

    Первый офсетный контракт был заключен в Москве в 2017 г. с компанией «Биокад», сумма контракта — 14 млрд руб.

    В рамках состоявшегося заседания Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения представителями Проектного офиса Минпромторга России было предложено обеспечить возможность заключения офсетных контрактов не только на региональном, но и на межрегиональном и федеральном уровнях, расширить срок действия контрактов при реализации экспортоориентированных проектов, снизить минимальный уровень инвестиций в экспортоориентированные проекты и установить фиксированные обязательства по осуществлению заказчиком закупки для обеспечения федеральных нужд. Данные меры, по мнению участников заседания, позволят сделать инвестиционно более привлекательными вложения в отечественное промышленное производство, расширить перечень продукции российского производства, в том числе на базе научно-промышленных кластеров с участием организаций ОПК.

    В результате, согласно Протоколу заседания Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения под председательством заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации О. И. Бочкарева № БО-П22-прВПК «Институту государственно-частного планирования совместно с Минобороны России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минстроем России, Минприроды России, Госкорпорацией «Роскосмос», Госкорпорацией «Внешэкономбанк», Фондом перспективных исследований, ФГУП «ВНИИ "Центр"», ФГБУ НИИ «Восход», ФГБУН «Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» было поручено:
    – продолжить разработку организационно-правовой основы для интенсификации процессов диверсификации организаций ОПК путем создания научно-промышленных кластеров двойного назначения, включая создание Центра компетенций по кластерам двойного назначения на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА»
    – оценить кластерный потенциал существующих региональных консорциумов предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назна- чения, в том числе, с участием организаций ОПК, выявить организацию-лидера кооперационного процесса, с целью распространения положительного опыта;
    – подготовить предложения по корректировке методических указаний по формированию Программ инновационного развития (ПИР) путем включения в них требований о первоочередном и систематическом отборе интеллектуальных результатов НИОКР, созданных при выполнении государственных программ (ФЦП) и ГОЗ; ввода с 2019 г. системы экспертных заключений по оценке результативности ПИРов в части реализации в ПИРах интеллектуальных результатов НИОКР;
    – разработать и применить на базе создаваемых научно-промышленных кластеров двойного назначения единый сквозной цикл научно-технологического развития, обеспеченный необходимыми и достаточными мерами государственной поддержки, с целью расширения перечня передовых технологий, имеющих критическое значение для стратегических отраслей промышленности, а также в целях «реализации совместного проекта участников промышленных кластеров по запуску производства компонентной базы с учетом необходимости достижения показателей прироста поставок указанной промышленной продукции предприятиям, расположенным на территории России» (согласно протоколу совещания у заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 31.01.2019 г. № ДК-П9–18пр);
    – подготовить предложения о внесении необходимых изменений и дополнений в Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ № О промышленной политике в Российской Федерации».

    Институту государственно-частного планирования совместно с Минэкономразвития России подготовить рекомендации для руководителей регионов по мерам и комплексным показателям эффективности поддержки производственных программ предприятий путем формирования гарантированного регионального заказа».

    Журнал "Госзаказ: управление, размещение, обеспечение" № 56 

    Авторы Статьи: 

    Антипина Елена Александровна- руководитель Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации, генеральный директор Института государственно-частного планирования. 

    Журенков Денис Александрович- начальник отдела информационно-аналитического обеспечения ФГУП «ВНИИ «Центр» (Минпромторг России)

    Шелоумов Михаил Александрович- к.ю.н, руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ООО «Электронная торговая площадка «ГПБ»

    44-ФЗ, 223-ФЗ
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    Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020

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    12 октября 2020 г.

    Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

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    06 октября 2020 г.

    Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»

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    05 октября 2020 г.

    Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

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    01 октября 2020 г.

    Составление проекта договора. Возможность его корректировки

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    28 сентября 2020 г.

    Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ

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    23 сентября 2020 г.

    5 правил успешного тендерного специалиста

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    04 сентября 2020 г.

    Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ

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    26 августа 2020 г.

    Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения

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    31 июля 2020 г.

    Новые типовые контракты разместили в ЕИС

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    13 июля 2020 г.

    ЭТП ГПБ – 8 лет с вами!

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    06 июля 2020 г.

    Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедуры

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    29 июня 2020 г.

    Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

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    22 июня 2020 г.

    VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайн

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    22 июня 2020 г.

    Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июля

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    01 июня 2020 г.

    ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписи

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    21 мая 2020 г.

    Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19

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    18 мая 2020 г.

    Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФ

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    15 мая 2020 г.

    Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса»

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    27 апреля 2020 г.

    Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения

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    16 апреля 2020 г.

    Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев

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    13 апреля 2020 г.

    Поздравляем с Днем Космонавтики!

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    10 апреля 2020 г.

    ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина

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    09 апреля 2020 г.

    Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка

    Подробнее

    08 апреля 2020 г.

    Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Национальный режим в сфере закупок с 2020 года

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз

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    06 апреля 2020 г.

    ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯ

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    27 марта 2020 г.

    Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода

    Подробнее

    16 марта 2020 г.

    Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения

    Подробнее

    19 февраля 2020 г.

    Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве

    Подробнее

    17 февраля 2020 г.

    Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

    Подробнее

    10 февраля 2020 г.

    Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучше

    Подробнее

    30 декабря 2019 г.

    Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020

    Подробнее

    25 декабря 2019 г.

    Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки  «ГОСЗАКАЗ»?

    Подробнее

    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    28 ноября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019

    Подробнее

    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    18 ноября 2019 г.

    Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области

    Подробнее

    12 ноября 2019 г.

    Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды

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    07 ноября 2019 г.

    Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам

    Подробнее

    05 ноября 2019 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!

    Подробнее

    07 октября 2019 г.

    Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок

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    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

    Подробнее

    23 сентября 2019 г.

    Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы

    Подробнее

    12 сентября 2019 г.

    Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов

    Подробнее

    19 августа 2019 г.

    Госзакупки у МСП увеличили до 20%

    Подробнее

    19 августа 2019 г.

    ФАС планирует реформировать 223-ФЗ о закупках госкомпаний

    Подробнее

    19 августа 2019 г.

    Разработаны единые документы в сфере закупок

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    08 июля 2019 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в «II неделе контрактных отношений и закупок» в Ульяновске.

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    08 июля 2019 г.

    Представители ЭТП ГПБ обменялись опытом в сфере электронных закупок с Южной Кореей

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    08 июля 2019 г.

    Для выявления и пресечения картелей создана специальная программа

    Подробнее

    08 июля 2019 г.

    Минсельхоз подготовил поправки в закон для контроля качества закупаемого продовольствия

    Подробнее

    08 июля 2019 г.

    Утверждены требования к критериям отнесения товаров к инновационной продукции для формирования плана закупки по 223-ФЗ

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    В России могут ввести обязательное лабораторное исследование продуктов питания при госзакупках

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Заказчики из специального перечня начнут проводить закрытые электронные торги с 2020 г.

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    07 июля 2019 г.

    Оплату госзакупок могут перевести на эскроу-счета

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Госкомпании не будут учитывать закупку строительства морских судов при расчете годового объема закупок у МСП

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Срок планирования закупок у МСП решили увеличить

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Объем госзакупок в сфере информационной безопасности в первом полугодии 2019 г. снизился

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Госзакупки лекарств выросли почти на 39%

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Новый сервис от ЭТП ГПБ: открытие спецсчетов онлайн!

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    03 июля 2019 г.

    ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

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    07 мая 2019 г.

    VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

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    21 сентября 2018 г.

    Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

    Подробнее

    17 сентября 2018 г.

    Дополнен перечень отношений, регулирование которых не подпадает под действие 223-ФЗ

    Подробнее

    27 августа 2018 г.

    Описания предмета закупки в соответствии с поправками 223-ФЗ

    Подробнее

    22 августа 2018 г.

    Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии СМСП

    Подробнее

    16 августа 2018 г.

    Обеспечение заявки на участие в закупке. Виды и ограничения

    Подробнее

    15 августа 2018 г.

    Сложности участия стартапов в закупках по 223-ФЗ

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    06 августа 2018 г.

    Мифы об электронных торгах

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    17 июля 2018 г.

    Минфин введет ведомственный контроль закупок по 223-ФЗ

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    06 июля 2018 г.

    Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиков

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    04 июля 2018 г.

    ФАС изменит закон для развития конкуренции в ГОЗ

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    02 июля 2018 г.

    Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширен

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    29 июня 2018 г.

    Содержание отчета о заключенных договорах по 223-ФЗ с 1 июля 2018 года

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    29 июня 2018 г.

    Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми

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    26 июня 2018 г.

    Электронные закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ откладываются

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    25 июня 2018 г.

    К чему приведут изменения на рынке закупок

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    07 июня 2018 г.

    Госкорпорации не смогут завышать требования к банковским гарантиям

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    01 июня 2018 г.

    Почему реформу электронных закупок необходимо переносить

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    28 мая 2018 г.

    Правовое регулирование закупок: процедурный контроль или экономическая эффективность?

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    25 мая 2018 г.

    Внеплановые проверки заказчиков

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    19 мая 2018 г.

    На ПМЮФ-2018 обсудили правовое регулирование закупок

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    27 апреля 2018 г.

    ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценам

    Подробнее

    19 апреля 2018 г.

    Госзакупки испытывают на растяжение

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    04 апреля 2018 г.

    Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках

    Подробнее

    02 апреля 2018 г.

    Минфин отчитается о госзакупках в 2017 году

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    29 марта 2018 г.

    Закупки госкомпаний все ближе к реформе

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    22 марта 2018 г.

    Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактов

    Подробнее

    21 марта 2018 г.

    Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпаний

    Подробнее

    21 марта 2018 г.

    Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказе

    Подробнее

    21 марта 2018 г.

    Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИС

    Подробнее

    20 марта 2018 г.

    Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ

    Подробнее

    16 марта 2018 г.

    Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоров

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    05 марта 2018 г.

    Открыта запись на вебинар для поставщиков

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    21 февраля 2018 г.

    На что тратят деньги театры

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    19 февраля 2018 г.

    Минюст против унификации торгов по продаже имущества

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    16 февраля 2018 г.

    ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г.

    Подробнее

    08 февраля 2018 г.

    Минпромторг решил поддержать компании ОПК в торгах по 223-ФЗ

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    06 февраля 2018 г.

    Скорая информационная помощь для поставщика

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    03 февраля 2018 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

    Подробнее

    02 февраля 2018 г.

    ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикам

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    30 января 2018 г.

    Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг

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    29 января 2018 г.

    Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтении

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    26 января 2018 г.

    «Роскосмос» заменит «Газпрому» иностранных поставщиков

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    25 января 2018 г.

    Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования

    Подробнее

    22 января 2018 г.

    Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб

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    19 января 2018 г.

    Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

    Подробнее

    19 января 2018 г.

    Развитие электронных закупок будет набирать обороты

    Подробнее

    11 января 2018 г.

    23-24 января пройдет вебинар для поставщиков

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    22 декабря 2017 г.

    43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1%

    Подробнее

    22 декабря 2017 г.

    Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 году

    Подробнее

    21 декабря 2017 г.

    Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 год

    Подробнее

    18 декабря 2017 г.

    Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

    Подробнее

    14 декабря 2017 г.

    Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачными

    Подробнее

    11 декабря 2017 г.

    Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупок

    Подробнее

    08 декабря 2017 г.

    126 крупнейших заказчиков могут перейти в закрытую систему закупок

    Подробнее

    04 декабря 2017 г.

    ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиков

    Подробнее

    01 декабря 2017 г.

    Интерес к электронным магазинам продолжает расти

    Подробнее

    15 ноября 2017 г.

    Госзакупки в строительстве станут проще

    Подробнее

    03 ноября 2017 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

    Подробнее

    30 октября 2017 г.

    Мнение экспертов рынка об изменениях в законе 223-ФЗ

    Подробнее

    20 октября 2017 г.

    «Ростех» описал этапы информатизации госзакупок

    Подробнее

    06 октября 2017 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

    Подробнее

    04 октября 2017 г.

    Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП

    Подробнее

    28 сентября 2017 г.

    Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП

    Подробнее

    22 сентября 2017 г.

    Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗ

    Подробнее

    05 сентября 2017 г.

    7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиков

    Подробнее

    05 сентября 2017 г.

    Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    04 сентября 2017 г.

    Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усилен

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    21 августа 2017 г.

    Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забывать

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    18 августа 2017 г.

    Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью

    Подробнее

    17 августа 2017 г.

    ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита

    Подробнее

    11 августа 2017 г.

    Родственники заказчика не смогут принять участие в закупках по 223-ФЗ

    Подробнее

    24 июля 2017 г.

    Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 раза

    Подробнее

    24 июля 2017 г.

    Пользователи ГИСП получили доступ к сервисам ЭТП ГПБ

    Подробнее

    19 июля 2017 г.

    Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017

    Подробнее

    17 июля 2017 г.

    Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗ

    Подробнее

    30 июня 2017 г.

    Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц"

    Подробнее

    26 июня 2017 г.

    Банк России утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг МФО

    Подробнее

    24 июня 2017 г.

    Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше?

    Подробнее

    23 июня 2017 г.

    Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 года

    Подробнее

    19 июня 2017 г.

    Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупках

    Подробнее

    19 июня 2017 г.

    Условия переноса срока исполнения контракта

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    16 июня 2017 г.

    Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупок

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    09 июня 2017 г.

    Как определить вероятность победы в тендере

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    01 июня 2017 г.

    Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и Минфин

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