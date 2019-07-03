ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

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В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее 44-ФЗ) экспертиза продукции —обязательный этап приемки товаров. Заказчик в ходе исполнения государственного или муниципального контракта должен осуществлять приемку товаров, работ и услуг (далее ТРУ) и документально ее оформлять (части 6–8 статьи 94 Закона № 44-ФЗ). Указанную экспертизу заказчик может провести самостоятельно либо с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. В данной статье мы осветим один из механизмов защиты заказчиковот поставок некачественной продукции. В соответствии с пунктом 15 статьи 3 № 44-ФЗ эксперт, экспертная организация — обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспер-

тизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных № 44-ФЗ. Данное определение распространяется на экспертов и экспертные организации, которые привлекаются заказчиком на основе договора (т. н. «внешних» экспертов). Необходимо сразу уточнить, что 44-ФЗ выделяет две категории экспертиз:

– обязательная;

– допустимая (возможная).



В соответствии с изменением в 44-ФЗ, который внес Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» с 31 июля пункт 4 статьи 94 утратил силу. Теперь, в соответствии с пунктом 4.1 Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Однако на момент написания статьи Правительство Российской Федерации не определило «иные случаи» обязательного проведения экспертизы.

Выбор категории экспертизы остается за заказчиком. Давайте рассмотрим, что поменяется после исключения обязательной внешней экспертизы.

Для проверки соответствия результатов предоставленных исполнителем услуг условиям контракта в соответствии с частью 3 статьи 94 44-ФЗ проводится обязательная экспертиза во всех без исключения случаях. Причем часть 7 статьи 94 устанавливает требование: если контракт устанавливает поэтапную приемку результатов услуг, то их проверка осуществляется в сроки и в порядке, которые указаны в контракте.

Кроме того, обязательная экспертиза также подразделяется на:

– экспертизу, осуществляемую собственными силами заказчика («внутреннюю» экспертизу);

– экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций на основе договора («внеш-нюю» экспертизу). Об отмене «внешней экспертизы» в соответствии с частью 4 статьи 94 44-ФЗ писалось ранее.

Предположим, одна больница решила произвести ремонт у себя в отделении. Раньше ей было необходимо выбрать компанию, которая будет осуществлять функции заказчика в части приемки строительных работ. Теперь у заказчика есть возможность принимать данные работы самостоятельно. В связи с этим возникает вопрос: как профессионалы в области здравоохранения будут принимать строительные работы? Отдельно стоит отметить и обоснование начальной (максимальной) цены контракта при текущем ремонте. Для обоснования НМЦК больница должна составить перечень дефектов, так называемую дефектную ведомость. На основании ведомости готовится проектно-сметная документация, которая после проверки государственной экспертизой определяет начальную (максимальную) цену контракта. Ранее данная задача ложилась на компанию, которая оказывала функции «заказчика»: именно специалисты компании производили осмотр помещений больницы, делали дефектную ведомость, на основе которой разрабатывался проект, сметная документация, и после государственной экспертизы данные сметные расчеты становились обоснованием начальной (максимальной) цены контракта. Чем грозит исключение специалистов при подготовке ведомости? Не приведет ли исключение внешней экспертизы к манипуляциям с начальной (максимальной) ценой контракта?



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА



Внутренняя экспертиза проводится своими силами (сотрудниками заказчика) при приемке товаров, работ, услуг автоматически с подписанием акта-приемки.

Необходимо заметить, что данный момент в законе не урегулирован, закон также не предусматривает обязанность заказчика подготавливать дополнительные документы.

По выбору заказчика экспертиза может проводиться одним сотрудником или может быть создана целая приемочная комиссия, в состав которой должны войти не менее 5 человек (часть 6 статья94 Закона № 44-ФЗ).



Какой квалификацией должны обладать штатные сотрудники заказчика при проведении экспертизы силами заказчика?

Положениями 44-ФЗ не установлена обязанность заказчика иметь в штате сотрудников, получивших дополнительное образование по конкретной экспертной специальности.

Данная обязанность заказчика прослеживается, если буквально толковать норму закона (часть 10 статья 94). При этом данное положение не соответствует нормам частей 5 и 7 указанной статьи, где указывается, что подобный документ оформляется, когда привлекаются сторонние эксперты. О том, требуется ли оформление подобного документа или нет, если экспертиза проводится сотрудником заказчика, разъяснений компетентных органов пока не поступало.

Согласно общему смыслу трудового законодательства расширение полномочий и возложение обязанности проведения экспертизы на сотрудника — это дополнительные трудовые обязанности. Поэтому следует придерживаться норм трудового кодекса, регулирующих процедуру изменения трудовых отношений с работником в связи с изменением его трудовой функции. Напомним, что изменение трудовой функции работника возможно только с его согласия. Если работник согласен на новые условия, то необходимо заключить дополнительное соглашение к его трудовому договору и внести изменения в его должностную инструкцию. Кроме того, не лишним будет разработать внутренний локальный акт в организации, который бы регулировал процедуру проведения экспертизы.

Сам процесс проведения экспертизы в отсутствие специального регулирования можно сопоставить с проверкой поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ. Данная проверка проводится в соответствии с гражданским законодательством в рамках заключенных соответственно договоров поставки, оказания услуг и подряда (статьи 474, 513, 720 ГК РФ).

Принятые заказчиком товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, контрактом или логикой делового оборота. В этот же срок товары должны быть проверены по количеству и качеству.



О выявленных несоответствиях или недостатках необходимо письменно уведомить поставщика (статья 513 ГК РФ).

Также стоит упомянуть и про изменения в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"». В соответствии с частью 9–12 статьи 94 44-ФЗ заказчику с 12 мая 2019 г. нет необходимости публиковать отчет по результатам отдельного этапа. Данные нововведения, несомненно, облегчат работу контрактных управляющих. Однако остается вопрос, как быть с длящимися контрактами, с какого момента заказчик имеет возможность не публиковать размещение отчета и результаты отдельных этапов в Единой информационной системе закупок www.zakupki.gov.ru. В связи с этим Министерство финансов РФ выпустило письмо 15.05.2019 г. № 24–06–08/34937, в котором разъясняет, что размещение отчетов и отдельных результатов в ЕИС с 12.05.2019, в том числе при исполнении контрактов, заключенных до 12.05.2019, а также контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до 12.05.2019 либо приглашения принять участие в которых направлены до 12.05.2019, не требуется.

Требования по оформлению результатов внутренней экспертизы в законе 44-ФЗ не прописаны.

Письмо Минэкономразвития от 30.09.2014 г. № Д28И-1889, говорит о том, что требования ч. 10 ст. 94 (необходимость прилагать к отчету заключение по результатам экспертизы) не распространяются на случаи, когда экспертиза проводится силами заказчика без привлечения сторонних экспертов.

Данные внутренней экспертизы можно оформить как отдельным документом (например, подготовить заключение по итогам проведенной экспертизы), так и с помощью внесения данных об экспертизе в документ о приемке (например, в товарную накладную, либо акт сдачиприемки).



ПОСТАВКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ



Как быть с поставщиками, которые могут поставить ТРУ с улучшенными характеристиками? Для того чтобы ответить на данный вопрос, посмотрим, как происходит выполнение контракта в соответствии со статьей 94 44-ФЗ:



1) приемка ТРУ (отдельных этапов), предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы ТРУ (отдельных этапов);



2) оплата заказчиком ТРУ (отдельных этапов исполнения контракта);

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;

4) применение мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В 95 статье 44-ФЗ «Изменение, расторжение контракта» в пункте 7 говорится: при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Давайте посмотрим, как происходит на практике. Заказчик УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 05.04.2019 опубликовал извещение № 0387100001619000010 на поставку источников бесперебойного питания с начальной (максимальной) ценой контракта 2,4 млн рублей. 16.04.2019 аукционной комиссией был составлен протокол, по результатам которого из 8 заявок было отклонено 4.

Была подана жалоба № 066–06–67–546/2019 от 19.04.2019. Суть жалобы сводилась к тому, что частью 2 «описание закупки» аукционной документацией установлены следующие требования к товару в частности: «диапазон входных напряжений без перехода на батареи должен быть не менее 170–280 В». Комиссия установила, что участник закупки представил следующую характеристику товара, подлежащего поставке: в частности, по показателю «диапазон входных напряжений без перехода на батареи 140–290 В».

Для того чтобы заказчики осуществляли приемку ТРУ в соответствии с нормами действующего законодательства, Министерство финансов Российской Федерации выпустило ряд писем, которыми оно разъясняет нормы 44-ФЗ в части приемки ТРУ и публикации отчетов.

Так, при расчете пеней государственный заказчик не должен учитывать время, потраченное им на приемку. Этот вывод следует из разъяснений Министерства финансов РФ от 07.11.2017 г. № 24–03–08/73293. По мнению госоргана, при расчете пеней не нужно учитывать дни, которые потребовались для приемки товара, результата выполненной работы или оказанной услуги, для оформления такой приемки. Иное правило можно предусмотреть в контракте, считает ведомство.

Предположим, документ о приемке товара подписан на пять дней позже установленного срока. Из них два дня заказчик потратил на приемку. В этой ситуации просрочка составит только три дня.

Если по условиям контракта документ о приемке может быть подписан позже даты фактического исполнения, поставщику стоит потребовать от заказчика документ, подтверждающий передачу товара или результата работы.

А как быть, если сторонние эксперты для приемки не привлекаются, отдельный документ, подтверждающий проведение экспертизы, не составляется? На данный вопрос Министерство Финансов РФ отвечает в письме от 06.02.2018 г. № 24–03–08/6839.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Такая экспертиза может проводиться заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Специалисты Минфина России разъяснили, что в том случае, когда заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки товаров, работ, услуг, документом, подтверждающим проведение силами сотрудников заказчика экспертизы, предусмотренной ч. 3 ст. 94, является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке.

Приемка ТРУ несомненно важный этап контрактной системы, и упрощение процесса приемки может иметь как позитивный, так и негативный характер.

Журнал "Госзаказ: управление, размещение, обеспечение" № 56

Авторы Статьи:

Курбатов Антон Сергеевич- управляющий директор ЭТП ГПБ

Чернов Роман Вячеславович- заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ

Шелоумов Михаил Александрович- к.ю.н, руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ООО «Электронная торговая площадка «ГПБ»