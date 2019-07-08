Для выявления и пресечения картелей создана специальная программа

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил межведомственную программу мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 гг. Цель программы – обеспечить экономическую безопасность страны, защитить конкуренцию, выявлять и пресекать монополистическую деятельность российских и иностранных компаний, органов власти, а также государственных внебюджетных фондов и физлиц, включая ИП.

Кроме этого, сформирован перечень мероприятий программы. В частности, он предусматривает мониторинг законодательства на наличие в нем положений, ограничивающих конкуренцию и способствующих скрытой монополизации экономики. Также будут подготовлены поправки в антимонопольное, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство и КоАП для своевременного выявления и пресечения картелей, а также усилена ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

В числе будущих мероприятий – разработка законопроекта о снижении размера административных штрафов для недобросовестных участников, ограничивающих конкуренцию, но готовых добровольно уплатить штрафы в установленные сроки.

Предполагается, что программа позволит предотвратить заключение ограничивающих конкуренцию соглашений на торгах и товарных рынках и будет способствовать борьбе с нецелевым и неэффективным использованием государственного или муниципального имущества, бюджетных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой.