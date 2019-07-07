В России могут ввести обязательное лабораторное исследование продуктов питания при госзакупках

Министерство сельского хозяйства РФ предлагает сделать обязательным лабораторное исследование продуктов питания при госзакупках. Соответствующий проект поправок к 44-ФЗ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает сделать обязательной практику исследования поставленных продуктов питания лабораториями и испытательными центрами, аккредитованными в национальной системе. Это сделает более эффективной борьбу с поставками некачественного или фальсифицированного продовольствия или продукции общепита в рамках закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По 44-ФЗ заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. На практике же качество и безопасность продовольствия и продукции общепита проверяется только на этапе приемки и зачастую только путем сопоставления данных сопроводительной документации с требованиями, указанными в спецификации к контракту.

Оценка соответствия закупаемого продовольствия и продукции общественного питания нормативно-технической документации, санитарным нормам, гигиеническим нормативам путем проведения лабораторных исследований не проводится или проводится только единожды. Поставщик, который не является производителем поставляемых товаров, также не проводит лабораторных исследований поставляемого продовольствия, полагаясь на документы об оценке соответствия, предоставленные производителем.

Минсельхоз считает, что такая ситуация негативно сказывается на обеспечении соответствия закупаемого продовольствия требованиям безопасности и качества.