Новые возможности для компаний сферы социальных услуг

Минфин выступил с инициативой о распределении части бюджетных средств на социальные услуги через госзаказ. Законопроект может вступить в силу с 2018 г., сейчас он находится на рассмотрении в Правительстве.

Госуслуги в образовании, здравоохранении, физической культуре, санаторном лечении, искусстве, кино и туризме сейчас осуществляются по госзапросу за счёт субсидий. Новый законопроект предлагает изменение формы финансирования социальных услуг за счёт привлечения частных компаний, которые будут конкурировать с бюджетными учреждениями на торгах в соответствии с 44-ФЗ. Каждое учреждение должно само определить какую часть социальных услуг будет закупать на электронных торговых площадках.

Согласно отчёту Федерального казначейства, в 2016 г. в России было зарегистрировано 168 000 государственных и муниципальных учреждений. Почти 60% из них относились к сфере образования, 14% – культуры и кинематографии, 2,7% – физкультуры и спорта. Использованные ранее средства консолидированного бюджета будут разыгрываться на конкурентных процедурах. Это может помочь повысить качество оказания услуг государственных учреждений.