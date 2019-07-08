Минсельхоз подготовил поправки в закон для контроля качества закупаемого продовольствия

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало для обсуждения проект изменений в закон о контрактной системе для обеспечения контроля за качеством и безопасностью закупаемого продовольствия. Соответствующая информация размещена на портале проектов нормативных правовых актов.

Общественное обсуждение продлится до 11 июля. Планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 г.

Как указано в пояснительной записке, изменения призваны обеспечить должный уровень контроля за качеством и безопасностью закупаемых продовольствия и продукции общественного питания, введение практики обязательных исследований поставленных продуктов питания лабораториями, испытательными центрами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.

По мнению экспертов, это будет способствовать эффективной борьбе с поставками некачественного или фальсифицированного продовольствия или продукции общественного питания в рамках закупок, осуществляемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В настоящее время качество и безопасность таких поставок проверяется только на этапе приемки, которая проводится зачастую путем сличения данных сопроводительной документации с требованиями, указанными в спецификации к контракту. Вместе с тем, оценка соответствия закупаемого продовольствия нормативно-технической документации, санитарным нормам и гигиеническим нормативам не проводится или проводится только единожды. Поставщик также не проводит лабораторных исследований поставляемого продовольствия, полагаясь на документы об оценке соответствия, предоставленные производителем.