Заказчики из специального перечня начнут проводить закрытые электронные торги с 2020 г.

Заказчики из специального перечня начнут проводить закрытые электронные процедуры только с 1 января 2020 г. Правительство РФ внесло соответствующие изменения в постановления № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства» и № 223 «Об особенностях проведения закрытых электронных процедур и порядке аккредитации на специализированных электронных площадках».

Согласно указанным изменениям, начало действия особенностей проведения закрытых электронных процедур и порядка аккредитации на специализированных электронных площадках, а также обязательного использования закрытых торгов в электронной форме, перенесено с 1 июля текущего года на 1 января 2020 г.

Также до 1 января 2020 г. продлен срок, в течение которого Минфину совместно с Федеральным казначейством предстоит установить порядок взаимодействия Федерального казначейства с заказчиками при осуществлении контроля, предусмотренного 44-ФЗ.