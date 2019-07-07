Оплату госзакупок могут перевести на эскроу-счета

Новый порядок оплаты государственных и муниципальных контрактов с использованием эскроу-счетов предложил ввести уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Соответсвующее письмо он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает ТАСС.

В нем Титов просит поручить Министерству экономического развития РФ проработать и внести в правительство предложения по распространению на государственные и муниципальные закупки (44-ФЗ и 223-ФЗ) режима эскроу-счетов, предусматривающего открытие заказчиком при заключении контракта специального банковского счета, перевод всей стоимости контракта на этот счет авансом и поэтапное раскрытие счета в соответствии с исполнением контракта.

Также в письме отмечается, что с 2015 г. Генеральная прокуратура РФ проверяет своевременность оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам. За это время благодаря мерам прокурорского реагирования погашены долги перед хозяйствующими субъектами в размере свыше 120 млрд руб., сохраняется задолженность по уже выполненным контрактам более чем на 19,5 млрд руб.

Предполагается, введение нового порядка оплаты госконтрактов с использованием механизма эскроу-счетов должно гарантировать добросовестным исполнителям получение средств в полном объеме.