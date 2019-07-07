Госкомпании не будут учитывать закупку строительства морских судов при расчете годового объема закупок у МСП

Госкомпании смогут не учитывать закупку проектирования и строительства морских судов стоимостью более 200 млн руб. при расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Исключения — катера и яхты. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время на российском рынке отсутствует возможность закупок работ, услуг по строительству, проектированию и строительству морских судов у субъектов МСП. Соответственно, госкомпании вынуждены корректировки план закупок и обеспечивать выполнения годового объема закупок у субъектов МСП за счет других закупок, не связанных со строительством морских судов. Новый документ предусматривает внесение соответствующего изменения в правительственное постановление, определяющее особенности закупок госкомпаний у субъектов.

Сейчас в реестре субъектов МСП значится 27 компаний, которые имеют сертификаты соответствия производства по виду деятельности на постройку судов. Из них только два предприятия имеют технические и технологические возможности для строительства судов. На долю всех судостроительных МСП приходится около 2,5% от общей выручки всех предприятий судостроительной отрасли РФ.

В пояснительной записке Минтранса подчеркивается, что ни одна из судостроительных компаний из числа МСП не осуществляла строительства морских судов по контрактам с госкомпаниями. Только четыре из них заключали контракты, связанные со строительством судов — но не с госкомпаниями, а с госзаказчиками.