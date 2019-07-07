Объем госзакупок в сфере информационной безопасности в первом полугодии 2019 г. снизился

Вице-президент «Информзащиты» Олег Чутов, считает снижение временным и связывает его с приведением планов в сфере ИБ в соответствие с нацпрограммой «Цифровая экономика» и законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры». До конца года объем закупок сможет вернуться к прошлогоднему показателю.

Согласно данным, по итогам 2018 г. объем госзакупок в ИБ вырос на 19,1% и составил 66,7 млрд руб. Произошло замедление роста этого показателя: динамика в 2017 г. достигала почти 35%. Сократились конкурентный потенциал рынка и возможности его игроков: объем контрактов, заключенных по итогам закрытого конкурса, увеличился втрое — до 6,9 млрд руб., а объем контрактов по результатам конкурсов без ограничений в участии снизился на 2% — до 38,9 млрд руб.

Как отмечают в «Информзащите», объем контрактов госкорпораций и организаций с госучастием в сфере ИБ в 2018 г. вырос практически во всех отраслях, кроме финансов и страхования (здесь затраты снизились с 5,7 млрд руб. до 4,4 млрд руб.). При этом более чем вдвое нарастили расходы компании нефтегазовой промышленности – с 3,1 млрд руб. до 8,1 млрд руб.