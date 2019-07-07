Госзакупки лекарств выросли почти на 39%

В первом квартале 2019 г. государственные расходы на закупку льготных лекарств выросли на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

Специалисты связывают рост расходов с включением новых дорогостоящих препаратов в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) и развитием программы онкологической помощи.

С января по март государство закупило 44,1 млн упаковок льготных лекарств на 58,6 млрд руб. Несмотря на то, что в финансовый показатель вырос на 38,7%, закупки препаратов в натуральном выражении сократились на 1,3% по сравнению с первым кварталом 2018 г. На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд руб. – на 6,3% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Отмечается, что на обеспечение необходимыми льготными лекарственными средствами (ОНЛС) было потрачено 13,3 млрд руб., что на 15,3% больше, чем годом ранее.