Утверждены требования к критериям отнесения товаров к инновационной продукции для формирования плана закупки по 223-ФЗ

Правительство РФ во исполнение 223-ФЗ утвердило требования к критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, а также порядок их установления.

Напомним, согласно 223-ФЗ критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для формирования плана закупки устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также Госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос» с учетом утвержденных Президентом РФ приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечнем критических технологий РФ.

Требованиями установлено, что критерии должны учитывать экономическую эффективность применения продукции и ее новизну. Также критерии должны соответствовать следующим признакам: товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с использованием технологий и (или) техники, соответствующих утвержденным Президентом РФ приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ и (или) перечню критических технологий РФ; товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается организациями высокотехнологичных и наукоемких отраслей; товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий; товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с участием высококвалифицированного персонала.

Указанные федеральные органы исполнительной власти и госкорпорации должны привести ранее установленные критерии в соответствие с требованиями до 1 декабря.