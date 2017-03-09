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    Конкурентный выбор: поставщик на обслуживание ЕИС определен без конкурса

    Автор: Александр Кузнецов
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    Для ускорения решения возникших сложностей, правительство предложило переложить контрольные функции над ЕИС с Минэкономики на Минфин России. Вместе с этим без проведения конкурентных процедур выбрана компания, получившая ответственную задачу по обслуживания ЕИС. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано 20 февраля 2017 года на официальном интернет-портале правовой информации.

    Как следует из распоряжения, единственным исполнителем закупок Казначейства России на работы и услуги по развитию и эксплуатации ЕИС в 2017-2018 годах определено акционерное общество "РТ-Проектные технологии". Выбранная организация является дочерней компанией государственной корпорации "Ростех". Как следует из информации на официальном сайте "РТ-Проектные технологии", компания специализируется на управлении непрофильными и проблемными активами корпорации. Ранее в "Ростехе" подчеркивали намерение переписать программный код ЕИС на основе российского ПО с открытым исходным кодом, что теперь, вероятно, и должно быть сделано.

    Определение без проведения конкурентных процедур компании-подрядчика, обслуживающего информационную систему, признанную обеспечить прозрачную и конкурентную среду российских закупок, может показаться символичным.

     

    ссылки:

    http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702200013

     

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