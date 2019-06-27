Компания «Такском» упростила процедуру получения электронной подписи

Компания «Такском» предлагает своим клиентам новый, простой и современный способ получения сертификатов ключей электронной подписи. Приобрести новый ключ или продлить обслуживание уже имеющегося теперь можно в режиме онлайн без посещения офиса компании.

Выданные таким образом сертификаты обладают юридической силой и полностью соответствуют требованиям 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В современном цифровом мире электронная подпись необходима организации или индивидуальному предпринимателю для сдачи отчетности в контролирующие органы, обмена юридически значимыми электронными документами, участия в электронных торгах, регистрации онлайн-касс, работы с ЕГАИС и многого другого.

Раньше для получения или продления сертификата было необходимо собрать пакет документов и приехать в офис для подтверждения личности владельца.

Удостоверяющий центр «Такском» упростил эту процедуру. Теперь с помощью сервиса Единого личного кабинета можно оформить заявку на выдачу любых видов ключей электронной подписи и получить сертификат на своем рабочем месте.

Просто подпишите заявку на сертификат действующей электронной подписью, полученной в удостоверяющем центре «Такском», оплатите покупку и получите новый сертификат. Без бумаг, без посещения офиса выдачи, без вызова специалиста.

Оплатить покупку можно как по счету, так и с помощью банковской карты онлайн. Простой мастер настройки поможет вам самостоятельно в несколько шагов установить сертификат на свое рабочее место.

Опция дистанционного получения ключа электронной подписи доступна только для ИП и первых лиц компании, владельцев действующего сертификата Удостоверяющего центра «Такском».