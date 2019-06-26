ЭТП ГПБ обсудит возможность участия южнокорейских компаний в российских закупочных процедурах

Для участников закупок 3 июля пройдет семинар «Система электронных закупок Южной Кореи и России». На мероприятие можно будет узнать об особенностях организации госзакупок в Южной Корее и инновационных технологиях при проведении торгов.

Со вступительным словом в начале семинара выступят Михаил Константинов, генеральный директор ЭТП ГПБ и Jinsung Jung, директор Службы государственных закупок Республики Корея (PPS).

Затем южнокорейские инновационные компании представят новые продукты и технологии, которые можно применять в закупках, в частности расскажут о Брайлевском дисплее, измерителе видимости и экологичном коврике для растительности.

Кроме того, на семинаре будут представлены решения для дорожного строительства: черный ящик CCTV, фонари безопасности и защитное ограждение.

Эксперты презентуют технологии в сфере экологии и окружающей среды. Участники мероприятия узнают о пользе применения искусственной травы с двойной структурой с улучшенной скоростью амортизации и экологичной электрической системы подогрева пола.

Доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Кузьма Кичик расскажет о порядке регистрации в Единой информационной системе закупок России, а начальник международного отдела ЭТП ГПБ Станислав Никонов представит южнокрейским коллегам возможности современной электронной площадки.

Советы о том, как иностранным поставщикам участвовать в российских закупочных процедурах даст руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП ГПБ Михаил Шелоумов.

Зарегистрироваться на бесплатный семинар можно по ссылке: https://welcome.etpgpb.ru/sk_june19

Сбор участников в 09:30 в конференц-зале Marriott Grand Hotel, по адресу: ул. Тверская, 26/1.