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    Изменен порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке

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    Федеральная антимонопольная служба РФ изменила порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Соответствующая информация содержится в приказе антимонопольного ведомства № 261/20 опубликованного на портале правовой информации.

    Документ вводит особый порядок анализа состояния конкуренции на товарном рынке по делам, возбужденным по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (п. 11 ч. 1 ст. 15). Не допускается создание, в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий или изменение видов их деятельности, а также непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции, либо о создании унитарного предприятия.

    Анализ состояния конкуренции на товарном рынке по таким делам будет включать следующие этапы:

    • определение временного интервала исследования товарного рынка; 
    • определение продуктовых границ товарного рынка; 
    • определение географических границ товарного рынка; 
    • определение состава хозсубъектов, действующих на товарном рынке в качестве продавцов;
    • заключение о том, находится или не находится товарный рынок в состоянии конкуренции.

    Документ начнет действовать с 16 июня.

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