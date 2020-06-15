Изменен порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке

Федеральная антимонопольная служба РФ изменила порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Соответствующая информация содержится в приказе антимонопольного ведомства № 261/20 опубликованного на портале правовой информации.

Документ вводит особый порядок анализа состояния конкуренции на товарном рынке по делам, возбужденным по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (п. 11 ч. 1 ст. 15). Не допускается создание, в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий или изменение видов их деятельности, а также непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции, либо о создании унитарного предприятия.

Анализ состояния конкуренции на товарном рынке по таким делам будет включать следующие этапы:

определение временного интервала исследования товарного рынка;

определение продуктовых границ товарного рынка;

определение географических границ товарного рынка;

определение состава хозсубъектов, действующих на товарном рынке в качестве продавцов;

заключение о том, находится или не находится товарный рынок в состоянии конкуренции.

Документ начнет действовать с 16 июня.