Для госзакупок определят минимальную долю заказа из государств ЕАЭС

На рассмотрение нижней палаты парламента внесены законопроекты, которыми предусматриваются полномочия Правительства РФ по определению минимальной доли госзакупок с утверждением перечня видов соответствующих товаров, работ и услуг, а также устанавливаются особенности их проведения. Изменения предлагается внести в 223-ФЗ и 44-ФЗ. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Госдумы.

Документом устанавливается порядок проведения закупок для достижения заказчиком минимальной доли закупок. Прописываются особенности определения начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара, работы, услуги.

Заказчик должен в извещении о размещении закупки установить ограничение в отношении товара, работы, услуги, произведенных в иностранном государстве.

Также в контракте следует предусмотреть обязанность поставщика поставить товар, произведенный в ЕАЭС, при закупках у единственного поставщика.

Указанные ограничения могут быть отменены после повторного размещения заказа с такими условиями, если не поступило ни одной заявки или поступившие заявки были отклонены ввиду несоответствия требованиям закона.

Кроме того, законопроекты содержат требования к содержанию и форме отчета о выполнении заказчиком минимальной доли закупок, а также порядок его подготовки и размещения в ЕИС.

Авторы законопроектов считают, что это позволит на постоянной основе ориентировать деятельность заказчиков на преимущественную закупку отечественной продукции, что положительным образом будет влиять на темпы роста потребления такой продукции.

Положения законопроекта направлены на поддержку отечественных товаропроизводителей, в том числе в рамках диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.