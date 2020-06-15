Предложено субсидировать 50% расходов на разработку отечественного ПО для реального сектора

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил субсидировать половину расходов ведущих отечественных ИТ-разработчиков на создание программных продуктов для реального сектора. Соответствующее предложение было озвучено в ходе совещания президента РФ по вопросам связи и ИТ-индустрии, пишет «Интерфакс».

«В условиях определенного схлопывания спроса мы очень переживаем, что наши компании-лидеры, которые заняли уже определенную нишу в своих сегментах, которые выпускают конкурентные программные продукты, что они немного будут тормозить с развитием, они не будут вкладываться в новые продукты и разработки. И это в какой-то среднесрочной перспективе может негативно сказаться на их конкурентных позициях. Поэтому мы предлагаем в рамках цифровой экономики субсидировать 50% расходов наших компаний-лидеров на новые программные разработки для тех реальных секторов экономики, в которых они были бы востребованы», – сказал Шадаев.

Министр также отметил, что в 2015 г. в РФ был введен запрет на закупку иностранного софта для госорганов, однако для госкомпаний таких решений пока нет.

В конце 2018 г. были подписаны правительственные директивы, обязывающие госкомпании подготовить и утвердить на совете директоров планы мероприятий по переходу в период 2018-2021 гг. на преимущественное использование российского ПО. Политика импортозамещения должна быть распространена на дочерние компании, доля в которых у госкорпораций превышает 50%. По словам Шадаева, весь 2019 г. госкомпании готовили планы импортозамещения софта.

«В настоящий момент эти планы сверстаны практически по всем госкомпаниям, и совокупный объем расходов до 2021 г. составляет около 80 млрд руб.», – сказал он.