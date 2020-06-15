Закупки будут согласовывать с координационным органом по импортозамещению

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, согласно которому Правительство РФ утверждает положение о координационном органе и его состав, а также товары, закупка которых заказчиками должна быть согласована с координационным органом по импортозамещению.

До такого согласования госзаказчики не вправе будут проводить закупку товаров, которые не соответствуют критериям их отнесения к отечественному производству.

В пояснительной записке говорится, что положения законопроекта направлены не только на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе выпускающих высокотехнологичную продукцию, но и на противодействие коррупции при государственных и муниципальных закупках.

Сейчас закон 223-ФЗ обязывает госкомпании согласовывать характеристики продукции с комиссией по импортозамещению. «Вместе с тем отсутствуют полномочия по согласованию характеристик продукции, закупаемой для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – указывают разработчики.

По мнению парламентариев, в настоящее время 44-ФЗ и принятые в его развитие подзаконные акты содержат «лазейки» для недобросовестных заказчиков по закупке любой иностранной продукции.