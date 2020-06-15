Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Закупки будут согласовывать с координационным органом по импортозамещению

    Закупки будут согласовывать с координационным органом по импортозамещению

    Поделиться

    В Государственную Думу РФ внесен законопроект, согласно которому Правительство РФ утверждает положение о координационном органе и его состав, а также товары, закупка которых заказчиками должна быть согласована с координационным органом по импортозамещению.

    До такого согласования госзаказчики не вправе будут проводить закупку товаров, которые не соответствуют критериям их отнесения к отечественному производству.

    В пояснительной записке говорится, что положения законопроекта направлены не только на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе выпускающих высокотехнологичную продукцию, но и на противодействие коррупции при государственных и муниципальных закупках.

    Сейчас закон 223-ФЗ обязывает госкомпании согласовывать характеристики продукции с комиссией по импортозамещению. «Вместе с тем отсутствуют полномочия по согласованию характеристик продукции, закупаемой для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – указывают разработчики.

    По мнению парламентариев, в настоящее время 44-ФЗ и принятые в его развитие подзаконные акты содержат «лазейки» для недобросовестных заказчиков по закупке любой иностранной продукции.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить