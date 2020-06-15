Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года

Эксперты ЭТП ГПБ подготовили консолидированную подборку новостей по законодательным изменениям в сфере госзаказа за период карантина - с апреля по май 2020 года. Подборка оформлена в удобный документ и доступна для скачивания.

Валентин Царев - юрист, эксперт-практик по закупкам со стажем работы по специальности более 10 лет, подготовил для клиентов ЭТП ГПБ удобную подборку с описанием и разъяснением многочисленных штатных и экстренных нововведений в 44-ФЗ, внедренных и начавших действовать в апреле и мае 2020 года.

Представлены такие моменты как:

случаи, когда обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается;

условия освобождения участника закупки от предоставления обеспечения гарантийных обязательств;

особый порядок закупок в сфере капитального строительства;

в 2020 году допускается изменение срока исполнения и цены контракта по соглашению сторон;

упрощение порядка осуществления закупок в обстоятельствах непреодолимой силы;

дистанционный режим рассмотрения жалоб в ФАС.

И другие важные новости. Полный подробный разбор нововведений в 44-ФЗ за апрель-май 2020 года доступен для скачивания и ознакомления всем желающим.