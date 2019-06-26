Газпромбанк выступил партнером форума «Судостроение в Арктике»

При поддержке Газпромбанка и Минпромторга РФ прошел второй международный форум «Судостроение в Арктике», посвященный актуальным вопросам развития судостроительной и машиностроительной отрасли в северных регионах России. Устроителями мероприятия выступили Правительство Архангельской области, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова и Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области.

На полях форума участники, среди которых представители ведущих судостроительных, машиностроительных, инжиниринговых компаний, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, эксперты и аналитики поговорили о том, как обеспечить потребности предприятий в современном флоте и морской технике (в том числе в разрезе арктического туризма), поставках судового комплектующего оборудования российского производства, подготовке квалифицированного персонала и качественном сервисном обслуживании.

Особое внимание в повестке мероприятия было уделено планам обустройства месторождения Каменномысское-море в Обской губе. Предприятия Северодвинска рассматриваются в числе возможных строителей ледостойкой стационарной платформы и других объектов морской техники, необходимых для разработки месторождения. В ходе форума участники обсудили также вопросы строительства рыбопромыслового флота, туристических круизных судов для высоких широт, возможности использования сжиженного природного газа в качестве судового топлива.

Газпромбанк провел отдельную сессию по банковским продуктам и услугам для компаний судостроительной отрасли. В частности, были представлены возможности Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ), которую можно рассматривать как действенный инструмент взаимодействия между генеральным подрядчиком, поставщиками услуг и производителями оборудования.

«На Форуме собрались профессионалы высочайшего класса из разных отраслей промышленности, и все они пришли к единому мнению – без серьезного комплексного проектного подхода дальнейшее развитие Арктики невозможно, – отметил генеральный директор ЭТП ГПБ, Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка Михаил Константинов. – Каждый промышленный локомотивный проект предполагает участие трех видов инвесторов. Первый – это индустриальный инвестор, заинтересованный в создании нового производства или расширении существующего за счёт освоения нового месторождения. Второй тип инвестора – социальный, местная власть. Социальный инвестор мыслит в категориях развития региона в перспективе десятков лет. И третий вид инвестора – частный бизнес. Когда все три инвестора объединяются в работе над проектом, без комплексного управления проектом и сопутствующей транспортно-логистической инфраструктурой не обойтись. Промышленные проекты нуждаются в едином цифровом инфраструктурном операторе, каким может выступить электронная торговая площадка».

Представители Газпромбанка также рассказали о проектном финансировании, лизинге и факторинге в судостроении, об опыте управления инвестициями и банковском сопровождении контрактов. Кроме того, делегация Газпромбанка провела встречу с руководством Архангельской области, на которой были обсуждены возможности реализации социальных и инфраструктурных проектов региона с применением механизма государственно-частного партнёрства.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием мер господдержки, которые бы помогали увеличивать объемы судостроения и судоремонта, и без обратной связи, в том числе в виде таких эффективных площадок, как данный форум, делать это невозможно, – сказал директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков. – У предприятий Архангельской области есть существенный потенциал для развития гражданского сегмента судостроения, примерами тому стали строительство морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» и самоподъемной плавучей буровой установки «Арктическая».

Справочно

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. В этом секторе Газпромбанк входит в тройку лидеров по ключевым показателям: потребительские кредиты, ипотечное кредитование и вклады.

Сегодня услугами и продуктами Газпромбанка пользуются 4 миллиона физических лиц. Банк реализует стратегию развития розничного бизнеса, повышая его эффективность за счет активной цифровизации ключевых процессов, а также синергии с корпоративным бизнесом, так как Банк является абсолютным лидером по количеству клиентов и объему портфелей по целому ряду отраслей.

Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.

В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Швейцарии и Люксембурге, финансовыми компаниями на Кипре и в Гонконге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).

В России региональная сеть Газпромбанка представлена 20 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 350.

Судостроительный кластер Архангельской области был создан в 2012 году для развития кооперации и повышения конкурентоспособности местных предприятий. В 2018 году он преобразован в ассоциацию «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области». Работа в составе кластера помогает компаниям расширить сотрудничество, выйти на новые рынки и присоединиться к крупным проектам в качестве подрядчиков. Миссия: создание конкурентоспособного судостроительного производства, развитие существующего технологического потенциала в судостроении, судоремонте и машиностроении. Основные направления развития – строительство морских сооружений и платформ и судов коммерческого и промыслового флота, ремонт и модернизация гражданского флота, производство технологических модулей, производство комплектующего оборудования, поддержка проектов традиционного северного судостроения.

Архангельская область – опорная база арктического судостроения. Исторически Поморье было и остается одним из центров российской судостроительной промышленности. В настоящее время здесь представлено производство современной морской техники и платформ, морских и речных судов, реализуется широкий комплекс услуг в сфере судоремонта. Регион готов выступить технологическим центром строительства и обслуживания морских платформ, техники и судов для освоения шельфа, стать ключевым пунктом для сервисного и логистического обеспечения арктических проектов. На сегодня Архангельская область – это 76 судостроительных и судоремонтных компаний, 5 предприятий в составе Объединенной судостроительной корпорации, 45 тыс. занятых специалистов и 6 млрд рублей налогов в год.