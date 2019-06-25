Эксперт ЭТП ГПБ на VIII Круглом столе Ingenix Group - Цифровая Трансформация: возможности для развития стоимостного инжиниринга в нефтегазовой отрасли

20 июня в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински» состоялся VIII-й Круглый стол Ingenix Group по теме Цифровая Трансформация: возможности для развития стоимостного инжиниринга в нефтегазовой отрасли.

Основной темой мероприятия стало исследование методов и инструментов применения цифровых технологий в нефтегазовой области. Круглый стол собрал для обсуждения вопросов стоимостного строительства нефтегазовой отрасли представителей крупнейших российских и зарубежных компаний, научных центров и государственных учреждений.

Медиа-поддержку мероприятию оказали ведущие профильные отраслевые издания: Издательский дом «Недра», «ROGTEC», «Нефть.Газ.Новации» и «Нефтяное хозяйство».

В качестве спикера ЭТП ГПБ на круглом столе присутствовал Сергей Калинин - руководитель направления Дирекции по работе с клиентами. Он выступил с темой: «Цифровое планирование капитальных инвестиций – особенности связей объектов IT систем на жизненном цикле инвестиций».

В ходе выступления Сергей Калинин отметил, что в современных условиях для успешной реализации инвестиционного проекта необходимо оцифровать все его ключевые этапы, начиная с инвестиционного планирования и заканчивая этапом капитального строительства. В основу единой технологии управления проектом должен быть положен Цифровой двойник инвестиционного объекта. На непрозрачные проекты инвесторы приходят с трудом. Одной инженерной готовности потенциального объекта инвестиций уже недостаточно.

При стоимостном инжиниринге можно учитывать не только закупки и похожие проекты, но и реальные платежи по ним. Базой знаний могут послужить цифровые технологии и прежде всего необходимы имеющиеся у нас на площадке единая номенклатура и ценовая база товаров, работ и услуг.

Для управления инвестициями и контроля за ходом реализации инвестиционного проекта может быть использован наш комплекс программного обеспечения и сервисов – IPM. Сервис позволяет работать всем участникам кооперационной цепочки в единой платежной системе и единой системе планирования.

На сегодняшний день с помощью продуктов Электронной торговой площадки Газпромбанка можно успешно реализовать современный инвестиционный проект любой сложности.

На круглом столе также присутствовал представитель ООО «Газпромнефть-Развитие», Владислав Ульященко - руководитель направления по стоимостному инжинирингу, с докладом: Цифровой стоимостной инжиниринг в ПАО «Газпром нефть».

Интерес к тематике мероприятия и оживленные дискуссии в ходе выступлений и в кулуарах мероприятия еще раз доказали актуальность ежегодной дискуссионной площадки Ingenix Group для менеджеров и экспертов в области стоимостного инжиниринга в нефтегазовой отрасли России.