МГУ стал стратегическим партнером ЭТП ГПБ

В апреле 2019 года «Электронная торговая площадка группа Газпромбанк» (ЭТП ГПБ) и «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) подписали договор на размещение корпоративных закупок.

За первые два месяца сотрудничества площадка провела 50 процедур на общую сумму более 90 миллионов рублей. И это только начало - уже сейчас каждый поставщик товаров или услуг может принять участие в одной из 33 процедур университета на общую сумму более 165 000 000 миллионов рублей.

Не нужно забывать, что летний период для учебных заведений — это горячий сезон, когда происходят большинство крупных закупок. ЭТП ГПБ предлагает всем поставщикам пройти быструю регистрацию всего за час и получить возможность зарабатывать вместе с нами уже сегодня!

Обучающие курсы и поддержка площадки на всех этапах процедур позволит существенно сэкономить время и силы вашей компании, а также увеличить ее обороты в короткие и сверхкороткие сроки! А наша справочная служба без проблем ответит на часто задаваемые вопросы.

«ЭТП ГПБ - Вся сумма технологий для управления корпоративными затратами»