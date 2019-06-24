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    МГУ стал стратегическим партнером ЭТП ГПБ

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    В апреле 2019 года «Электронная торговая площадка группа Газпромбанк» (ЭТП ГПБ) и «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) подписали договор на размещение корпоративных закупок. 

    За первые два месяца сотрудничества площадка провела 50 процедур на общую сумму более 90 миллионов рублей. И это только начало - уже сейчас каждый поставщик товаров или услуг может принять участие в одной из 33 процедур университета на общую сумму более 165 000 000 миллионов рублей.

    Не нужно забывать, что летний период для учебных заведений — это горячий сезон, когда происходят большинство крупных закупок. ЭТП ГПБ предлагает всем поставщикам пройти быструю регистрацию всего за час  и получить возможность зарабатывать вместе с нами уже сегодня! 

    Обучающие курсы и поддержка площадки на всех этапах процедур позволит существенно сэкономить время и силы вашей компании, а также увеличить ее обороты в короткие и сверхкороткие сроки! А наша справочная служба без проблем ответит на часто задаваемые вопросы.

    «ЭТП ГПБ - Вся сумма технологий для управления корпоративными затратами»

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