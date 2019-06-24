Для госкомпаний будет введена административная ответственность за несвоевременную оплату по контрактам

Министерству финансов РФ и Федеральной антимонопольной службе России поручено первым заместителем председателя правительства РФ Антоном Силуановым, подготовить предложение о введении для госкомпаний административной ответственности за нарушение срока оплаты контрактов, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Минфин и ФАС должны подготовить и внести на рассмотрение правительства предложения об установлении административной ответственности заказчиков за нарушение сроков оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с положениями 223-ФЗ.

Вопрос несвоевременной оплаты госкомпаниями реализованных контрактов поднимался участниками рынка закупок не один год.

Глава «Корпорации МСП» Александр Браверман заявлял, что в течение ближайших трех лет необходимо ужесточить административную ответственность за нарушение сроков оплаты по исполненным госконтрактам и контрактам с госкомпаниями.

В конце прошлого года Браверман сообщал о планах «Корпорации МСП» выступить с инициативой о внесении изменений 223-ФЗ, направленных на предоставление дополнительной поддержки субъектам МСП. В их числе назывались поправки, направленные на сокращение сроков оплаты госкомпаниями выполненных контрактов с субъектами МСП и установление административной ответственности за их несвоевременную оплату.