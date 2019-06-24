Изменен перечень товаров, работ и услуг, при закупках которых заказчик обязан проводить электронный аукцион

Внесены изменения в перечень товаров, работ и услуг, при закупках которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме. Изменения утвержденны распоряжением Правительства РФ № 471-р.

В частности, из наименования позиции перечня, определенной кодом 26 по ОКПД 2, исключено уточнение, которое освобождало заказчиков от обязанности проводить электронный аукцион при закупке оборудования, соответствующего кодам по ОКПД 2 26.60.11.120, 26.60.11.114, 26.60.11.119, 26.60.12.129, 26.70.22.150.

Кроме этого, скорректировано аналогичное уточнение, предусмотренное в наименовании позиции перечня, определенной кодом 32.5. При этом действующая редакция указанной позиции не включает инструменты и медицинское оборудование, соответствующие кодам по ОКПД 2 32.50.22.120, 32.50.22.121, 32.50.22.190.

Указанные изменения вступили в силу с 3 июня.

Напомним, что согласно 44-ФЗ заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки включенные в перечень, установленный Правительством РФ, либо дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.