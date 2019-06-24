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    Тарифы ЭТП для госзакупок унифицируют

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    Министерству финансов РФ и Федеральной антимонопольной службе России поручено проработать вопрос унификации тарифов электронных торговых площадок (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. С поручением выступил первый зампредседателя правительства РФ Антон Силуанов.

    Минфин и ФАС должны проработать вопросы, касающиеся унификации размера оплаты, взимаемой операторами электронных площадок с победителя аукциона. Речь идет о госзакупках и закупках госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

    В прошлом году правительство установило предельный размер тарифов для ЭТП — до 1% от начальной цены контракта, но не более 5 тыс. руб. без учета НДС для госзакупок. Для госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов МСП — до 1% от НМЦК, но не более 2 тыс. руб.

    Тогда же операторы ЭТП установили предельные тарифы для проведения закупочных процедур, но порядок их налогообложения различается.

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