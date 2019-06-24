Продлен срок электронизации закрытых госзакупок силовых ведомств до 2020 г.

Правительство РФ продлило срок проведения госзакупок закрытыми способами и перенесло срок электронизации таких закупок для силовых ведомств до 1 января 2020 г. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Данным документом продлен срок действия постановления, согласно которому Минобороны РФ, ФСБ и СВР, а также их подведомственные предприятия обязаны проводить закупки, необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности государства, только закрытыми способами и без размещения в ЕИС в области закупок детальной информации о таких закупках.

Предполагалось, что эта норма будет действовать до 1 июля текущего года. После этой даты силовые ведомства должны были бы проводить закрытые закупки в электронной форме на специализированной ЭТП. Такой срок был установлен еще одним правительственным постановлением, определяющим порядок проведения закрытых закупочных процедур, порядок аккредитации на специализированной ЭТП. Теперь же срок вступления в силу этих норм также перенесен на 1 января 2020 г.