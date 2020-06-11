Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок

15 июня состоится онлайн-конференция, в ходе которой представители руководства Минфина России (Алексей Михайлович Лавров, зам. Министра), ФАС России (Михаил Яковлевич Евраев, зам. руководителя) и Федерального казначейства (Анна Теймуразовна Катамадзе, зам. руководителя) расскажут об изменениях контрактной системы, заложенных в «оптимизационном» законопроекте, а также ответят в прямом эфире на вопросы, поступившие от заказчиков, поставщиков, уполномоченных органов и экспертов.

Модератором конференции выступит Антон Гетта, депутат Государственной Думы ФС РФ, координатор «Бюро расследований ОНФ»: «Уникальность конференции заключается в том, что специалисты услышат информацию о грядущих изменениях из первых уст и смогут в режиме онлайн получить ответы на актуальные вопросы».

К участию приглашаются специалисты региональных и муниципальных уполномоченных органов в сфере закупок, заказчики всех уровней, специалисты территориальных управлений Федерального казначейства и Федеральной антимонопольной службы, эксперты, преподаватели.

Онлайн-конференция пройдет 15 июня с 11-00 до 15-00 в формате выступлений и сессии QA (вопрос-ответ), в трех частях:

Часть 1: «Обзор «оптимизационного» законопроекта. Позиция Минфина России, ФАС России и Федерального казначейства».

Часть 2: «Ответы представителей руководства Минфина России, ФАС России, Федерального казначейства на вопросы заказчиков, уполномоченных органов, поставщиков, экспертного сообщества».

Часть 3: «Подробный экспертный разбор ключевых изменений и дополнений в 44-ФЗ от экспертов Экспертно-консультативного совета Государственной Думы по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, Бюро расследований ОНФ, АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений» и сетевого издания «Цифровые Закупки».

Также на конференции будут подведены итоги фотоконкурса «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК», объявленного в преддверии подготовки к XVI Всероссийскому Форуму-выставке «ГОСЗАКАЗ».

У вас есть возможность задать вопрос спикерам онлайн-конференции в специальном разделе сетевого издания «Цифровые Закупки» уже сейчас!

Для участия в онлайн-конференции необходимо зарегистрироваться и оформить бесплатную подписку на материалы сетевого издания «Цифровые Закупки» здесь.

Информационная поддержка: Генеральный информационный партнер Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» – сетевое издание «Цифровые Закупки».

Экспертно-консультационная поддержка: экспертно-консультативный совет Государственной Думы по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, Бюро расследований ОНФ, АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений».

Не забудьте заранее запланировать время в своем деловом календаре, так как конференция состоится в первый рабочий день после праздников и самоизоляции! Вы сразу окажитесь в эпицентре важного события и первыми узнаете о предстоящих изменениях в контрактной системе.