Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок

    Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок

    Поделиться

    15 июня состоится онлайн-конференция, в ходе которой представители руководства Минфина России (Алексей Михайлович Лавров, зам. Министра), ФАС России (Михаил Яковлевич  Евраев, зам. руководителя) и Федерального казначейства (Анна Теймуразовна Катамадзе, зам. руководителя) расскажут об изменениях контрактной системы, заложенных в «оптимизационном» законопроекте, а также ответят в прямом эфире на вопросы, поступившие от заказчиков, поставщиков, уполномоченных органов и экспертов.

    Модератором конференции выступит Антон Гетта, депутат Государственной Думы ФС РФ, координатор «Бюро расследований ОНФ»: «Уникальность конференции заключается в том, что специалисты услышат информацию о грядущих изменениях из первых уст и смогут в режиме онлайн получить ответы на актуальные вопросы».

    К участию приглашаются специалисты региональных и муниципальных уполномоченных органов в сфере закупок, заказчики всех уровней, специалисты территориальных управлений Федерального казначейства и Федеральной антимонопольной службы, эксперты, преподаватели.

    Онлайн-конференция пройдет 15 июня с 11-00 до 15-00 в формате выступлений и сессии QA (вопрос-ответ), в трех частях:

    • Часть 1: «Обзор «оптимизационного» законопроекта. Позиция Минфина России, ФАС России и Федерального казначейства».
    • Часть 2: «Ответы представителей руководства Минфина России, ФАС России, Федерального казначейства на вопросы заказчиков, уполномоченных органов, поставщиков, экспертного сообщества».
    • Часть 3: «Подробный экспертный разбор ключевых изменений и дополнений в 44-ФЗ от экспертов Экспертно-консультативного совета Государственной Думы по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, Бюро расследований ОНФ, АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений» и сетевого издания «Цифровые Закупки».

    Также на конференции будут подведены итоги фотоконкурса «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК», объявленного в преддверии подготовки к XVI Всероссийскому  Форуму-выставке «ГОСЗАКАЗ».

    У вас есть возможность задать вопрос спикерам онлайн-конференции в специальном разделе сетевого издания «Цифровые Закупки» уже сейчас!

    Для участия в онлайн-конференции необходимо зарегистрироваться и оформить бесплатную подписку на материалы сетевого издания «Цифровые Закупки» здесь.

    Информационная поддержка: Генеральный информационный партнер Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»  –  сетевое издание «Цифровые Закупки».

    Экспертно-консультационная поддержка: экспертно-консультативный совет Государственной Думы по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, Бюро расследований ОНФ, АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений».

    Не забудьте заранее запланировать время в своем деловом календаре, так как конференция состоится в первый рабочий день после праздников и самоизоляции! Вы сразу окажитесь  в эпицентре важного события и первыми узнаете о предстоящих изменениях в контрактной системе.

    Конференция, Госзаказ, ФАС, Минфин, Торги, закупки, 44-ФЗ, ЭТП ГПБ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    19 октября 2021 г.

    В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»

    Подробнее

    04 октября 2021 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октября

    Подробнее

    24 июня 2021 г.

    IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

    Подробнее

    09 апреля 2021 г.

    Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге

    Подробнее

    05 апреля 2021 г.

    ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021

    Подробнее

    02 апреля 2021 г.

    Генерация по новым правилам: Российский ТЭК в контексте «зеленой» повестки современности

    Подробнее

    04 марта 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

    Подробнее

    01 февраля 2021 г.

    III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

    Подробнее

    16 декабря 2020 г.

    «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ

    Подробнее

    06 октября 2020 г.

    КАК МЕНЯЮТСЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПАНДЕМИЮ?

    Подробнее

    06 октября 2020 г.

    Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»

    Подробнее

    29 июня 2020 г.

    Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

    Подробнее

    22 июня 2020 г.

    VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайн

    Подробнее

    28 мая 2020 г.

    5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.Конференции

    Подробнее

    15 мая 2020 г.

    Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса»

    Подробнее

    10 марта 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020

    Подробнее

    29 ноября 2019 г.

    Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019

    Подробнее

    29 ноября 2019 г.

    Состоялась конференция по Технологии ЕНН

    Подробнее

    28 ноября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019

    Подробнее

    12 ноября 2019 г.

    Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды

    Подробнее

    07 ноября 2019 г.

    Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам

    Подробнее

    05 ноября 2019 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!

    Подробнее

    07 октября 2019 г.

    ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форуме

    Подробнее

    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

    Подробнее

    23 сентября 2019 г.

    Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы

    Подробнее

    08 июня 2017 г.

    ЭТП ГПБ – генеральный партнер COMMERZ 2017

    Подробнее

    29 марта 2016 г.

    25 марта 2016 года в Москве состоится конференция "Рынок корпоративных закупок"

    Подробнее
    Позвонить