Предприятиям ОПК снизят порог отнесения инвестиций к специнвестконтрактам

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении поправки к закону 44-ФЗ, предусматривающие снижение для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) порога отнесения инвестиций к специальным инвестиционным контрактам.

Согласно поправкам, к специнвестконтрактам можно будет относить инвестиции объемом от 750 млн руб. (3 млрд руб. в настоящее время) — при их соответствии другим критериям специнвестконтрактов. Такая планка устанавливается только для предприятий ОПК.

По оценке Минпромторга РФ, в 2019-2024 гг. предприятия ОПК могут произвести для нацпроектов продукцию гражданского назначения на общую сумму около 2,2 трлн руб. Гражданская продукция ОПК может быть востребована, прежде всего, в нацпроектах по направлениям «Цифровая экономика», «Образование», «Здравоохранение», «Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры», «Модернизация автомобильных дорог» и пр.

Ранее сообщалось, что в России к 2025 г. планируется повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 г. — до 50%