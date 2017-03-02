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    Прямая линия с Генеральным директором ООО ЭТП ГПБ Михаилом Константиновым

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    16 марта в 15:00 состоится Прямая линия с Михаилом Константиновым, генеральным директором ООО ЭТП ГПБ. К участию в мероприятии приглашены поставщики электронных площадок всех регионов России, а также иные заинтересованные лица. Задать вопрос генеральному директору площадки можно будет заблаговременно при регистрации в отдельном поле или непосредственно во время мероприятия направив сообщение в онлайн-чат.

    ООО ЭТП ГПБ начала свою деятельность в 2012 году, за это время нашими клиентами стали более 2 000 крупнейших заказчиков России из ведущих отраслей экономики и свыше 200 000 поставщиков из различных регионов РФ. Сегодня ООО ЭТП ГПБ является лидером рынка по организации и осуществления закупок в соответствии с требованиями Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по объёму торгов.

    Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию, заполнив форму ниже. Количество участников ограничено. Обращения к генеральному директору будут собираться в течение недели до начала мероприятия по указанным выше контактным данным. Наиболее интересные и актуальные из поступивших вопросов будут заданы Михаилу Константинову в ходе прямого эфира.

    Контактная информация для участников мероприятия - e-mail: event@etpgpb.ru; тел: 8 800 100-66-22.

     
    ЭТП ГПБ, Прямая линия
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