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    ФАС - минимальную норму прибыли по контрактам в сфере гособоронзаказа увеличат

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    Федеральная антимонопольная служба России планирует расширить круг участников-исполнителей государственного оборонного заказа путем увеличения минимальной нормы прибыли оборонных предприятий. Об этом сообщил замглавы ведомства Даниил Фесюк.

    На данный момент предельная норма прибыли рассчитывается по формуле 20% + 1%, где 20% прибыли умножаются на собственные издержки предприятия по исполнению гособоронзаказа, а 1% — на привнесенные издержки, в которые могут входить покупка комплектующих изделия, услуги других исполнителей, заготовки, полуфабрикаты и т. д.

    При этом размер плановой рентабельности, учитываемый при расчете цены на продукцию, не должен быть ниже 5% от плановых собственных затрат исполнителя. В самом контракте на исполнение заказа прописываются рассчитанный размер прибыли по гособоронзаказу в абсолютных величинах, а не в процентах плановой рентабельности, и остается неизменным в ходе исполнения госконтракта. Согласно предложению ФАС, именно к этой нижней границе должна быть добавлена ставка рефинансирования Центробанка, которая с 17 июня будет составлять 7,5%.

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