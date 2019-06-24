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    ФАС предлагает поддерживать все отечественные товары при госзакупках

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    Федеральная антимонопольная служба России предлагает отказаться от нынешнего перечня компаний, которым предоставляются преференции при госзакупках и поддерживать всю российскую продукцию, указанную в заявке. Об этом заявил замглавы ФАС Михаил Евраев в ходе заседания межведомственного координационного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК.

    Евраев отметил, что сегодня не допускается объединять в один лот преференциальную и не преференциальную продукцию, что значительно увеличивает количество торгов и их обжалование. В связи с этим ФАС предлагает воспользоваться опытом 223-ФЗ в этом вопросе, а именно — отказаться от перечня и предоставлять преференции всей продукции, если отечественные товары в заявке составляют свыше 50% от НМЦК.

    По его мнению, в условиях включения нескольких тысяч новых позиций в преференциальные перечни многие заказчики столкнутся с ощутимой нагрузкой.

    На сегодняшний день при госзакупках определенных товаров действует принцип «третий лишний» — если на участие в торгах поступило минимум две заявки отечественных или производителей стран Евразийского экономического союза, то иностранная компания к конкурсу уже не допускается.

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