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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Госкомпании перейдут на трехлетние планы закупок у МСП

    Госкомпании перейдут на трехлетние планы закупок у МСП

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    Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила документ, который обяжет госкомпании перейти на трехлетние планы закупок у малых и средних предприятий (МСП), пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

    Законопроектом предлагается расширить срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с одного года до трех лет. Это позволит участникам закупок, из числа субъектов МСП, получать информацию о долгосрочных потребностях заказчиков и заранее принимать решение об участии в торгах.

    Поправки в 223-ФЗ были подготовлены Минфином согласно национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства 20 июня.

    Напомним, госкомпании и госкорпорации должны отводить МСП не менее 18% своего годового заказа (ранее Минфин подготовил законопроект, увеличивающий квоту до 20%). Сейчас компании с госучастием планируют закупки у МСП только на один год.

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