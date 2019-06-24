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    ФАС подготовила поправки по дерегулированию закупок в сфере гособоронзаказа

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    Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки по дерегулированию закупок в сфере гособоронзаказа, которые планируется направить в Госдуму уже в этом году. Об этом рассказал замглавы ведомства Даниил Фесюк.

    «Мы будем дерегулировать вопрос формирования цен и отношений. Мы хотим в большей части перевести его на принцип саморегулирования. В конечном счете, это позволит снизить давление на бизнес, улучшить конкурентную среду, снизить цены, а также создаст резерв для повышения качества и разработки инновационной продукции. Поскольку объем средств, который направляется на оснащение вооруженных сил и других силовых структур, фиксированный и ограниченный, здесь во главе угла стоит вопрос повышения эффективности отдачи этих средств», — сказал Фесюк на всероссийской конференции «Гособоронзаказ: заказчик — исполнитель — продукция» в Сочи.

    По его словам, работа по вопросу дерегулированию ведется постоянно. Очередные поправки будут направлены в Госдуму уже в этом году. На весеннюю сессию готовится следующий пакет.

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