Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Новый сервис ЭТП ГПБ – продажа и аренда имущества

    Новый сервис ЭТП ГПБ – продажа и аренда имущества

    Поделиться

    С 1 июля на ЭТП ГПБ в рамках проекта «Реализация имущества» становится доступен новый сервис – продажа и аренда имущества гос. организаций. Участники получат возможность на прозрачных и выгодных условиях приобретать имущество муниципальных и федеральных организаций посредством публичных предложений и электронных торгов. 

     

    Проект «Реализация имущества» содержит следующие направления:

     

    • открытые торги по продаже имущества гос. организаций;
    • продажа объектов движимого и недвижимого имущества ГК Газпром;
    • продажа залогового имущества Банка ГПБ;
    • продажа невостребованного имущества организаций.

     

    В том числе, в секции «Реализация имущества» ЭТП ГПБ будут проводиться электронные процедуры по реализации движимого и недвижимого имущества, оборудования, транспорта, предприятий-должников в соответствии с порядком, утвержденным Минэкономразвития РФ в приказе номер 495 от 23.07.2015.

     

    В разделе секции «Реализация имущества» можно будет найти актуальные предложения по электронным аукционам (аукционам на повышение) и публичным предложениям в электронной форме по продаже и аренде имущества. Также тут можно будет посмотреть место расположения объекта на интерактивной карте и описание процедуры с деталями реализуемого имущества.

     

    Для приобретения имущества необходимо будет войти на портал через учетную запись в ЕРУЗ, либо пройти регистрацию на ЭТП ГПБ.

     

    Отправить заявку на продажу гос. имущества муниципальные Заказчики смогут через заявку на услугу со страницы: https://etpgpb.ru/realestate/

     

    Как разместить процедуру на продажу или аренду имущества:

     

    • Через ЭТП ГПБ как через специального организатора торгов;
    • Самостоятельно разместить объявление о реализации (продаже или аренде) неликвидной недвижимости.

     

    Отправить заявку на размещение процедуры через ЭТП ГПБ можно:

     

    • по номеру телефона 8-495-276-00-51 доб. 421
    • либо по адресу: sale@etpgpb.ru

     

     

    26 июня состоится бесплатный вебинар на тему «организация продаж государственного и муниципального имущества, практике работы на площадке ЭТП ГПБ». Екатерина Гладыревская - эксперт-практик ЭТП ГПБ расскажет о функционале личного кабинета организатора закупок, покажет процесс создания шаблонов процедур для упрощения работы с продажей имущества, пошагово разберет процесс публикации новой процедуры. Мероприятие будет интересно представителям органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также независимым продавцам.

     

    Реализация имущества – новый проект ЭТП ГПБ с широким набором торгов и предложений по реализации движимого и недвижимого имущества на самых выгодных условиях. С ЭТП ГПБ всегда удобно!

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить