Новый сервис ЭТП ГПБ – продажа и аренда имущества

С 1 июля на ЭТП ГПБ в рамках проекта «Реализация имущества» становится доступен новый сервис – продажа и аренда имущества гос. организаций. Участники получат возможность на прозрачных и выгодных условиях приобретать имущество муниципальных и федеральных организаций посредством публичных предложений и электронных торгов.

Проект «Реализация имущества» содержит следующие направления:

открытые торги по продаже имущества гос. организаций;

продажа объектов движимого и недвижимого имущества ГК Газпром;

продажа залогового имущества Банка ГПБ;

продажа невостребованного имущества организаций.

В том числе, в секции «Реализация имущества» ЭТП ГПБ будут проводиться электронные процедуры по реализации движимого и недвижимого имущества, оборудования, транспорта, предприятий-должников в соответствии с порядком, утвержденным Минэкономразвития РФ в приказе номер 495 от 23.07.2015.

В разделе секции «Реализация имущества» можно будет найти актуальные предложения по электронным аукционам (аукционам на повышение) и публичным предложениям в электронной форме по продаже и аренде имущества. Также тут можно будет посмотреть место расположения объекта на интерактивной карте и описание процедуры с деталями реализуемого имущества.

Для приобретения имущества необходимо будет войти на портал через учетную запись в ЕРУЗ, либо пройти регистрацию на ЭТП ГПБ.

Отправить заявку на продажу гос. имущества муниципальные Заказчики смогут через заявку на услугу со страницы: https://etpgpb.ru/realestate/

Как разместить процедуру на продажу или аренду имущества:

Через ЭТП ГПБ как через специального организатора торгов;

Самостоятельно разместить объявление о реализации (продаже или аренде) неликвидной недвижимости.

Отправить заявку на размещение процедуры через ЭТП ГПБ можно:

по номеру телефона 8-495-276-00-51 доб. 421

либо по адресу: sale@etpgpb.ru

26 июня состоится бесплатный вебинар на тему «организация продаж государственного и муниципального имущества, практике работы на площадке ЭТП ГПБ». Екатерина Гладыревская - эксперт-практик ЭТП ГПБ расскажет о функционале личного кабинета организатора закупок, покажет процесс создания шаблонов процедур для упрощения работы с продажей имущества, пошагово разберет процесс публикации новой процедуры. Мероприятие будет интересно представителям органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также независимым продавцам.

Реализация имущества – новый проект ЭТП ГПБ с широким набором торгов и предложений по реализации движимого и недвижимого имущества на самых выгодных условиях. С ЭТП ГПБ всегда удобно!