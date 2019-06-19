ЭТП ГПБ на конференции ЦИПР

Конференция ЦИПР — была посвящена сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России. Во время конференции обсуждалась стратегия развития цифровых технологий в РФ, которая получит свое воплощение в виде дорожных карт по каждой из «сквозных» технологий: квантовые технологии, системы распределенного реестра, компоненты робототехники и сенсорики, большие данные, технологии виртуальной и дополненной реальностей, промышленный интернет, технологии беспроводной связи и нейротехнологии, искусственный интеллект.

Первый день завершился главным пленарным заседанием на тему «Цифровая экономика. Экономика данных».

Одним из ключевых мероприятий конференции стало закрытое заседание Наблюдательного Совета АНО «Цифровая экономика», в котором приняли участие: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов и помощник Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Андрей Белоусов. На заседании обсуждались технологические направления, которые сведены в дорожные карты. Часть дорожных карт была утверждена Наблюдательным советом, остальные отправлены на доработку.

В качестве спикера от ЭТП ГПБ на мероприятии присутствовал Калинин Сергей Владимирович - руководитель направления Дирекции по работе с клиентами. Сергей Калинин представил доклад о сервисах Электронной торговой площадки Газпромбанка в рамках перспективы запуска проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий», на который уже было вынесено Решение совета ЕЭК.

Были представлены:

- секции торговой площадки;

- сервис банковского сопровождения;

- сервис IPM;

- Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ;

- сервис электронного документооборота (ЭДО);

- витрина инвестиционных проектов (Invest Vitrina).

По завершении конференции Сергей Калинин отметил:

«Мы рады, что наша совместная с Фондом развития промышленности инициатива по созданию Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий нашла поддержку в Евразийской экономической комиссии и было принято решение о начале реализации данного проекта.

Полагаю, что за проектами такого масштаба стоит будущее электронной коммерции не только России, но и наших ближайших соседей – государств-членов Евразийского экономического союза».

По результатам конференции руководитель направления Дирекции по работе с клиентами ЭТП ГПБ получил благодарственное письмо, в котором организаторы конференции отметили, что в очередной̆ раз убедились в значимости и потенциале дальнейшего развития проекта.